Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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EDİRNe (AA) - Edirne'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Meydan Mahallesi Su Terazisi Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan K.T'ye, S.E. idaresindeki 22 HY 465 plakalı otomobil çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı K.T, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü S.E, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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