Türkiye Ragbi Milli Takımı Edirne kampını tamamladı

Edirne'de çalışmalarını tamamlayan milli takım, Avrupa Ragbi Birliği Konferans Ligi C Grubu'nda Moldova, Bulgaristan ve Sırbistan ile mücadele edecek.

Sezonun ilk karşılaşması için Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kamp yapan milli takım, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanlarla form tuttu.

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