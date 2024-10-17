Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonları
Tekirdağ'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muratlı ilçesinde sahte içki ürettiği belirlenen bir şüphelinin evinde arama yaptı.
Aramada, 138 litre sahte içki ve içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen kit ele geçirildi.
Şüpheli C.K.I. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
- Son 2 haftada 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Tekirdağ'da 1 -15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı.
Yapılan çalışmalarda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 173 bin makaron, 11 sigara doldurma makinesi, 167 kilogram kıyılmış tütün, 159 litre sahte içki, tabanca, 7 sahte 200 lira ve 5 sahte 100 lira ele geçirildi.
Ekim ayı içerisinde son iki haftada yapılan çalışmalarda toplam 42 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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