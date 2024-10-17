Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonları

Ekim ayı içerisinde son iki haftada yapılan çalışmalarda toplam 42 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 173 bin makaron, 11 sigara doldurma makinesi, 167 kilogram kıyılmış tütün, 159 litre sahte içki, tabanca, 7 sahte 200 lira ve 5 sahte 100 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muratlı ilçesinde sahte içki ürettiği belirlenen bir şüphelinin evinde arama yaptı.

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