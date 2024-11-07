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        Edirne'de bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:13
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        Edirne'de bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bozkurt Mahallesi'nde yaptıkları denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla araç sürücüsü E.S. gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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