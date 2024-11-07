Edirne'de bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bozkurt Mahallesi'nde yaptıkları denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

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