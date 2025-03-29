Edirne'de hem turizm hareketliliği hem de sınır kapılarından geçişler için tedbirler alındı

Edirne Valisi Yunus Sezer, bayram tatili süresince turizm hareketliliğinin yaşanacağı kentte gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bayram olduğu gibi Edirne'de hem turizm hem de sınır kapılarında geçiş hareketliliği beklediklerini söyledi.

Bu kapsamdaki tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Sezer, "Hudut kapılarımızdan Bulgaristan ve Yunanistan kapısından yoğun geçişlerin olmasını bekliyoruz. Çünkü geçen yıl bayram döneminde normal geçişlere göre yüzde 50 oranında araç ve yolcu giriş ve çıkışında artış olduğunu gözlemlemiştik. Yine şehirde de özellikle geçen yıl 200 bin kadar insanın çevre illerden bayram dolayısıyla ziyaret ettiğini görmüştük. Bu sene de bütün ekiplerimizle hazırlıklarımızı yaptık. Gümrük kapılarında gerekli tedbirleri aldık inşallah bayramla ilgili bir aksaklık olmadan bu bayramı da ağız tadıyla geride bırakmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Sezer, araçlarıyla yola çıkacaklardan trafikte dikkatli olmalarını istedi.