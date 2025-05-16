Edirne'de çiftçilere dağıtılan 66 bin 640 karpuz fidesi toprakla buluştu

Edirne'de, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projesi kapsamında çiftçilere 66 bin 640 aşılı karpuz fidesi dağıtıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey köyünde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, her zaman üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Bugün çiftçilere 70 bine yakın karpuz fidesi dağıtacaklarını ifade eden Sezer, "Yeter ki siz üretin, çalışın, ekmeğinizi kazanma çabasında olun. Biz her konuda yanınızda oluruz. Bütçemizi ve kabiliyetlerimizi zorlarız.” dedi.

Sezer, örtü altı seracılık projeleri kapsamında 100 dönüm alanda çalışmaları tamamladıklarını, sera kurmak isteyen üreticilere destek sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Tarım yapmak ya da işletmesini büyütmek isteyen üreticilere açık çek verdiklerini vurgulayan Sezer, "Tarım aletleri, araç gereç de dahil olmak üzere her konuda destekleriz. Bu noktada tam açık çek veriyoruz desek yeridir. Açık olmasa bile kısmi açık çek veriyoruz." diye konuştu.