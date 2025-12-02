Edirne'de 2026 yılı içme suyu ve atık ücret tarifeleri belirlendi

Oylama sonucunda, içme suyunun metreküp fiyatının 16 lira, katı atık toplama maliyetinin hane başı 40 lira ve atık su ücretinin 1 lira 50 kuruş olarak uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, köylerde 2026 yılı içme suyu, katı atık toplama ve atık su ücret tarifelerinin belirlenmesine ilişkin raporu sundu.

