        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 2026 yılı içme suyu ve atık ücret tarifeleri belirlendi

        Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:19 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:19
        İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen birleşimde, yoklamanın ardından önceki oturuma ait tutanak özetleri okundu.

        Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, köylerde 2026 yılı içme suyu, katı atık toplama ve atık su ücret tarifelerinin belirlenmesine ilişkin raporu sundu.

        Oylama sonucunda, içme suyunun metreküp fiyatının 16 lira, katı atık toplama maliyetinin hane başı 40 lira ve atık su ücretinin 1 lira 50 kuruş olarak uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

