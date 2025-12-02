Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yeni nesli Türk sanatıyla buluşturuyor

GÖKHAN BALCI - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Türk sanatını çocuklara ve gençlere yaygın şekilde öğretmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Belviranlı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Edirne'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada 90'ıncı yılını geride bırakan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görsel sanatlar ile müzik ve sahne sanatlarının tüm alanlarında Türkiye'nin kültür sanat hayatına katkı sunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un destekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Belviranlı, yurt dışı temsilciliklerinde ve uluslararası etkinliklerde Türk sanatını aslına uygun şekilde icra ettiklerini belirtti.

"Türk müziğini ve halk danslarımızı en doğru haliyle dünyaya tanıtıyoruz." diyen Belviranlı, Fas, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi pek çok ülkede yoğun ilgi gören programlar gerçekleştirdiklerini, 2 bini aşkın sanatçıyla faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini anlattı.

- "Gençler için özel projeler yapıyoruz"

Türk kültürünü genç kuşaklara aktarmayı temel hedef olarak belirlediklerini vurgulayan Belviranlı, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara'da ve İstanbul'da çocuklara ve gençlere yönelik sahne sanatları topluluklarımız bulunuyor. Haftada 500'ün üzerinde genç sanatla iç içe programlara katılıyor. Genel Müdürlüğümüze bağlı 29 koro ve topluluk, Türk kültürünü geleceğe taşımak adına önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Bizim amacımız gençlere ve çocuklarımıza Türk kültürünü, Türk sanatını ve Türk musikisini öğretmek, onların ilgilerini açmak." diye konuştu.

Belviranlı, Kültür Yolu Festivalleri konserlerinin yanı sıra Adalet Bakanlığı işbirliğiyle cezaevlerinde konserler düzenlediklerini, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla da ortak proje ve etkinlikler yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının bu yıl 200. kuruluş yılını kutladığını hatırlatan Belviranlı, "Toplam 6 senfoni orkestramızla gençlere yönelik eğitim konserleri veriyoruz. Sanata erişimi artırmak istiyoruz." dedi.