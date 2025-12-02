Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de kadınlara yönelik sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Konak Edirne" 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:57 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:57
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de kadınlara yönelik sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Konak Edirne" 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde açılacak.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yaptığı yazılı açıklamada, yenilenen Konak Edirne’nin kadın odaklı çalışmaların daha görünür hale gelmesini sağlayacağını belirtti.

        Gencan, kadınların kendini güvende, değerli ve desteklenmiş hissettiği bir kent oluşturmak için projeler yürüttüklerini ifade etti.

        Balık Pazarı Caddesi'nde bulunan konağın saat 13.30'da düzenlenecek törenle hizmete açılacağını aktaran Gencan, tüm kadınları programa davet etti.

        - Gencan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gencan, mesajında, Edirne'nin engelsiz bir kent olması için kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Engelsiz Yaşam Merkezinin aktif çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Gencan, engellilere yönelik sosyal yardımların da genişletileceğini kaydetti.

        Gencan, Edirne Belediyesinin engelli vatandaşların yanında durmaya ve onların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğini belirtti.

        - Özcan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özcan, mesajında, sevginin tüm engelleri ortadan kaldıracağını belirtti.

        Engellilerin toplumsal yaşamın her alanında eşit ve aktif şekilde yer alabilmesi için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

        "Toplum olarak engelli vatandaşlarımıza sevgiyle kucak açmalı, onların sosyal yaşamda aktif birer birey olarak yer almalarını desteklemeliyiz.

        Engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştıracak her adım, onların yaşamdan aldıkları mutluluğu artıracak ve hayata daha güçlü bağlanmalarını sağlayacaktır. Belediye olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."

        - İba'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

        Engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve engelsiz bir şehir oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı engelleri kaldırmak ve onların hayatın her alanında güçlü şekilde var olmasını sağlamak hepimizin görevidir.

        Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı iletiyor, her daim destekçileri olan ailelerine ve tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

