Edirne TOKİ kura çekilişi canlı izle 2026: Edirne TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nin haftalık takvimine göre kura sırası Edirne'ye geldi. Edirne projeleri için kura çekimi 27 Şubat Cuma bugün yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek 2 bin 530 ev sahibini bulacak. TOKİ Edirne kura sonuçları isim listesi ise iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Edirne TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak ve nereden izlenir? İşte 2026 Edirne TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama linkleri...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Edirne TOKİ kura çekimi 27 Şubat Cuma günü yapılacak. Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası, TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda düzenlenen çekilişin ardından TOKİ Edirne kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte, 2026 Edirne TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri…
EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
Edirne TOKİ kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Saat 14.30’da başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Mimar Sinan Spor Salonu’nda yapılacak.
EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
Edirne TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
EDİRNE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ; Edirne’nin Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu ve Uzunköprü ilçelerinde toplam 2 bin 530 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1000
Enez 100
Havsa 90
İpsala 200
Keşan 450
Lalapaşa 80
Meriç 100
Meriç Subaşı 60
Süloğlu 100
Uzunköprü 350
TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Edirne kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.