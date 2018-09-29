Yunanistan üzerinden yarın yurda giriş yapması beklenen ve Ege'nin yanı sıra Edirne'de de şiddetli yağışla birlikte görüleceği belirtilen fırtına nedeniyle önlemler alınıyor. Edirne Belediyesi, Meriç Nehri kıyısında bulunan Kent Ormanı'nı fırtına nedeniyle olası ağaç devrilmelerine karşı geçici olarak kapattı. Belediye yetkilileri, vatandaşların can ve mal emniyeti açısından ormanlık alanda bulunmamalarını istedi. Belediye ses yayın cihazından sık sık anonslar yaparak vatandaşlar, önlem alması ve dikkatli olmaları yönünde uyarılıp, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ilimizde 30 Eylül sabah saatlerinden itibaren tropikal fırtına beklendiği ve 1 Ekim 2018 sabah saatlerine kadar süreceği, ayrıca ilimizde 30 Eylül hazar günü kuvvetli yağış beklendiği bildirilmiştir. Fırtınaya karşı dikkatli olunarak, uçabilecek her türlü eşyanın sabitlenmesi veya açıkta bırakılmaması, ayrıca aşırı yağışlara karşı can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması halkımıza önemle duyurulur."

Edirne'de bugün hava sıcaklığı 18 derece olurken, vatandaşlar ve esnaf da yarın beklenen fırtına için önlemlerini almaya başladı. Özellikle hafta sonlarında Yunan ve Bulgar turistlerin yoğun olarak alışverişe geldiği kentte esnaf, hazırlıklarını tamamladıklarını ve durumu göre hareket edeceklerini söyledi. Kentte seyyar satıcılık yapan Osman İlketi, bugün çalıştığını ancak fırtına nedeniyle yarın çıkmayacağını belirterek, "Çok büyük bir fırtına varmış. Bugün bir parça ekmek aldık, yarın da çıkmamaya karar verdim" dedi.

Edirneli ciğerci Bahri Dinar, fırtına için tüm önlemlerini aldıklarını, işyerinde uçabilecek malzemeleri kaldırdıklarını belirterek, "Türkiye'de ilk kez karşılaşacağımız bir fırtına ile karşı karşıyayız. Biz lodos, karayelle büyüdük ama bilmediğimiz bir fırtına geliyor. Uçacak olan malzemeleri kaldırdık, diğerlerini ise iplerle bağladık" dedi.

AYDIN'DA OTOPARKLAR DOLDU

Aydın'ın da içinde yer alacağı birçok ili etkilemesi beklenen fırtına ve yağmur öncesi vatandaşlar, çeşitli tedbirler alıyor. Balkon ve teraslarda düşebilecek veya uçabilecek saksı, masa, sandalye gibi eşyalar daha korunaklı yerlere alındı. Ayrıca araçlarının zarar görmemesini isteyen vatandaşlar, ilin 600 kapasiteli tek kapalı otoparkının yüzde 80'ini doldurdu. Otopark işletmecisi Mehmet Gök, normal zamanda yüzde 40, en fazla yüzde 50 dolulukla hizmet verdiklerini belirterek, şöyle dedi

Biz duruma göre aralardaki boşlukları da doldurarak 750 araç kapasitesine kadar çıkarabiliriz. Arayanlara otoparkta yer olmadığını söylüyoruz. Şu an için kapasitemizin yüzde 80'i dolu durumdadır. Pazar günüde gelecek araçları, dışarıda bırakmamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Olası şiddetli yağmur için kum torbaları getirdik. Hazırlıklarımızı yaptık. Herhangi bir şekilde sıkıntılı bir durum olmayacağını düşünüyoruz. Kum torbalarını otoparkın giriş ve çıkışlarına koyarak, yağmur sularını engellemeye çalışacağız.

Olası afet öncesi hazırlık yapan vatandaşlardan Dicle Derindere, Balkondaki eşyaları kaldırdık. Aracımızı da kapalı otoparka bırakacağız. Pazar günü çok dışarıya çıkmamayı düşünüyoruz dedi. Bir diğer vatandaş Adem Avşar ise Tedbirimizi aldık. Evin balkonundaki eşyaları ve fırtınada uçabilecek eşyaları topladık. Aracımızı kapalı otoparka alacağız dedi.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ