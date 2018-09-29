SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
edirne
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Edirneliler fırtınaya karşı anonslarla uyarılıyor

Edirne'de Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtına öncesi Edirne'de belediye vatandaşları sık sık anonslar yaparak uyardı ve gerekli önlemleri almasını istedi. Belediye tedbir amaçlı Meriç Nehri kıyısındaki Kent Ormanı'nı da kapattı

29.09.2018 - 17:33 | Güncelleme: DHA

Yunanistan üzerinden yarın yurda giriş yapması beklenen ve Ege'nin yanı sıra Edirne'de de şiddetli yağışla birlikte görüleceği belirtilen fırtına nedeniyle önlemler alınıyor. Edirne Belediyesi, Meriç Nehri kıyısında bulunan Kent Ormanı'nı fırtına nedeniyle olası ağaç devrilmelerine karşı geçici olarak kapattı. Belediye yetkilileri, vatandaşların can ve mal emniyeti açısından ormanlık alanda bulunmamalarını istedi. Belediye ses yayın cihazından sık sık anonslar yaparak vatandaşlar, önlem alması ve dikkatli olmaları yönünde uyarılıp, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, ilimizde 30 Eylül sabah saatlerinden itibaren tropikal fırtına beklendiği ve 1 Ekim 2018 sabah saatlerine kadar süreceği, ayrıca ilimizde 30 Eylül hazar günü kuvvetli yağış beklendiği bildirilmiştir. Fırtınaya karşı dikkatli olunarak, uçabilecek her türlü eşyanın sabitlenmesi veya açıkta bırakılmaması, ayrıca aşırı yağışlara karşı can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması halkımıza önemle duyurulur."

Edirne'de bugün hava sıcaklığı 18 derece olurken, vatandaşlar ve esnaf da yarın beklenen fırtına için önlemlerini almaya başladı. Özellikle hafta sonlarında Yunan ve Bulgar turistlerin yoğun olarak alışverişe geldiği kentte esnaf, hazırlıklarını tamamladıklarını ve durumu göre hareket edeceklerini söyledi. Kentte seyyar satıcılık yapan Osman İlketi, bugün çalıştığını ancak fırtına nedeniyle yarın çıkmayacağını belirterek, "Çok büyük bir fırtına varmış. Bugün bir parça ekmek aldık, yarın da çıkmamaya karar verdim" dedi.

Edirneli ciğerci Bahri Dinar, fırtına için tüm önlemlerini aldıklarını, işyerinde uçabilecek malzemeleri kaldırdıklarını belirterek, "Türkiye'de ilk kez karşılaşacağımız bir fırtına ile karşı karşıyayız. Biz lodos, karayelle büyüdük ama bilmediğimiz bir fırtına geliyor. Uçacak olan malzemeleri kaldırdık, diğerlerini ise iplerle bağladık" dedi.

 

AYDIN'DA OTOPARKLAR DOLDU

Aydın'ın da içinde yer alacağı birçok ili etkilemesi beklenen fırtına ve yağmur öncesi vatandaşlar, çeşitli tedbirler alıyor. Balkon ve teraslarda düşebilecek veya uçabilecek saksı, masa, sandalye gibi eşyalar daha korunaklı yerlere alındı. Ayrıca araçlarının zarar görmemesini isteyen vatandaşlar, ilin 600 kapasiteli tek kapalı otoparkının yüzde 80'ini doldurdu. Otopark işletmecisi Mehmet Gök, normal zamanda yüzde 40, en fazla yüzde 50 dolulukla hizmet verdiklerini belirterek, şöyle dedi
Biz duruma göre aralardaki boşlukları da doldurarak 750 araç kapasitesine kadar çıkarabiliriz. Arayanlara otoparkta yer olmadığını söylüyoruz. Şu an için kapasitemizin yüzde 80'i dolu durumdadır. Pazar günüde gelecek araçları, dışarıda bırakmamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Olası şiddetli yağmur için kum torbaları getirdik. Hazırlıklarımızı yaptık. Herhangi bir şekilde sıkıntılı bir durum olmayacağını düşünüyoruz. Kum torbalarını otoparkın giriş ve çıkışlarına koyarak, yağmur sularını engellemeye çalışacağız.
Olası afet öncesi hazırlık yapan vatandaşlardan Dicle Derindere, Balkondaki eşyaları kaldırdık. Aracımızı da kapalı otoparka bırakacağız. Pazar günü çok dışarıya çıkmamayı düşünüyoruz dedi. Bir diğer vatandaş Adem Avşar ise Tedbirimizi aldık. Evin balkonundaki eşyaları ve fırtınada uçabilecek eşyaları topladık. Aracımızı kapalı otoparka alacağız dedi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X