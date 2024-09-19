Edis: Beni oyuncu yapacaklar
Edis, Harbiye Açıkhava konserinin ikinci gününde yeni şarkısı 'Azar Azar'ı seyircinin isteği üzerine üç kez söyledi. Konser sırasında birlik ve beraberlik mesajı veren Edis, aynı zamanda dizi projelerinde de yer alacağını duyurdu
Edis, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde biletleri günler öncesinden tükenen Bayhan Müzik'in organize ettiği iki konserde yaklaşık 8 bin hayranıyla buluştu. Teknoloji ve sanatı iç içe kullanarak izleyicisine görsel bir zenginlik sunan sanatçı, dansları ve şarkılarıyla göz kamaştırdı.
Edis, Harbiye konserinin ikinci gününde seyircinin tezahüratı üzerine yeni şarkısı 'Azar Azar'ı üç defa söyledi. Seyirci beğenisine sunduğu şarkının sevilmesi üzerine çok duygulanan Edis'in sahne şovunu ikinci gününde de Enis Arıkan, Berrak Tüzünataç, Ece Yörenç, Ece Sükan, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Aybüke Albere gibi ünlü isimler izledi.
EDİS'TEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI
"Bu konser alanı bambaşka insanların buluştuğu bir yer. Burada kavga yok ayrımcılık yok. Biz bizeyiz ve biriz. Bu duyguyu paylaşmak ne kadar güzel." diyerek birlik beraberliğin önemini vurgulayan Edis, yaşanan ayrımcılık ve şiddet olayları ile ilgili şunları söyledi; "Ve ne kadar acı ki dünya kötü bir yere dönüşüyor. Ben onu algılayamıyorum. Hepimizin iyi insanlar olduğunu biliyorum. Kötülük bir şekilde gelip bizi buluyor. Son zamanlarda olan bazı şeylere çok üzülüyorum ama benim hala umudum var. Buradaki görüntü benim umudum. İyi ki varsınız" dedi.
"BENİ OYUNCU YAPACAKLAR"
Edis konserlerini iki gün en önde izleyen senarist Ece Yörenç'i anons ederek alkışlatan Edis, geçen sezon konuk sanatçı olarak yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin ikinci sezonunda da kamera karşısına geçeceğini açıkladı; "Sevgili Ece Yörenç aramızda. Biz onunla birbirimizi çok severiz. Biliyorsunuz en son KGKG'yi (Kimler Geldi Kimler Geçti) yazdı, Orada ben de varım. Karakteri de benimle birleştirdi. O her üzgün olduğunda martılar dinliyordu ben de gelip onu söyledim dizide. Artık açıkladım bunu ikinci sezonda da olacağım. Yine sadece şarkı söyleyecektim ama bu sefer oyuncu yapacaklar beni. Ama yine kendim olacağım başkasını oynamıyorum. Oyunculuğa yeteneğim var mı ilerde göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Uzun aradan sonra konser maratonuna geri dönen Edis, 27 Eylül- Denizli Açıkhava, 28 Eylül - İzmir Bornova Aşık Veysel, 3 Ekim- Adana Çukurova Açıkhava, 12 Ekim- Bursa Kültürpark Açıkhava'da sevenleriyle buluşmaya devam edecek.