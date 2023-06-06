Edis Görgülü: Şampiyon olduk, sıra Avrupa'da

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Edis Görgülü, İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Almanya'da konser veren Görgülü, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına yanıt verdi.

"ÇOK EĞLENDİK"

Ünlü şarkıcı, "Almanya'daki en güzel konserimdi. Çok iyi geçti, çok eğlendik. Beş günün yorgunluğu var üzerimde. Gülşen ve Zeynep Bastık ile beraberdik. Barcelona'da 'Depeche Mode' konserini birlikte izledik. İnanılmazdı. Bir daha izleyebilir miyiz, bilmiyorum ama festivalin en iyi konseriydi" dedi.