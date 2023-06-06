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Haberler Magazin Edis Görgülü: Şampiyon olduk, sıra Avrupa'da - Magazin haberleri
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Edis Görgülü: Şampiyon olduk, sıra Avrupa'da

İstanbul Havaalanı'nda objektiflere yansıyan Edis Görgülü, "Galatasaraylıyım, şampiyon olduk. Başarılarının devamını diliyorum. Sıra Avrupa'da diyorum, kendinize iyi bakın" dedi

Edis Görgülü: Şampiyon olduk, sıra Avrupa'da - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Edis Görgülü, İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Almanya'da konser veren Görgülü, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına yanıt verdi.

"ÇOK EĞLENDİK"

Ünlü şarkıcı, "Almanya'daki en güzel konserimdi. Çok iyi geçti, çok eğlendik. Beş günün yorgunluğu var üzerimde. Gülşen ve Zeynep Bastık ile beraberdik. Barcelona'da 'Depeche Mode' konserini birlikte izledik. İnanılmazdı. Bir daha izleyebilir miyiz, bilmiyorum ama festivalin en iyi konseriydi" dedi.

"SIRA AVRUPA'DA"

Edis Görgülü, ayrıca, "Galatasaraylıyım, şampiyon olduk. Başarılarının devamını diliyorum. Sıra Avrupa'da diyorum, kendinize iyi bakın" şeklinde konuştu. Ünlü şarkıcı, daha sonra otomobiline binerek oradan uzaklaştı.

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