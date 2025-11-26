Ediz Hun: Yalnızlık çekiyorum

Aslı Şafak, sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Ediz Hun'u ağırladı.

Yakın dostu Engin Çağlar’ın vefatıyla ilgili konuşan Ediz Hun; "Engin Çağlar’ı kaybettiğim için çok üzüldüm ama hayat böyle bir şey, bunu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Kimse kalmadı... Hayat dönme dolap gibi, bir gün ben de gideceğim ama üzülmüyorum. Çok az kişi kaldık. Yeşilçam artık perdelerini kapatmak üzere" dedi.

Engin Çağlar, 1 Kasım'da motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ediz Hun, kendini zaman zaman yalnız hissettiğini söyleyerek; "Kimse kalmadı, yalnızlık çekiyorum. İster istemez kendi kabuğunuza çekiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu ayrıca, son yıllarda törenlerde gördüğü ilgisiz ve özensiz görüntülerden rahatsız olduğunu dile getirdi: Ödül törenlerine kot pantolon ile gelenler oluyor. Çok sinirleniyorum. Ortamın tadını kaçırmamak için belli etmiyorum ama ben lafımı esirgemem. Ödül alacaksan, doğru dürüst giyin öyle git oraya.

Gençlik yıllarına dair bir itirafta da bulunan Ediz Hun, geçmişte öfkesini kontrol etmekte zorlandığını belirterek; "Eskiden daha fevriydim. Hatta bekarken kız arkadaşıma kızdığımda o kadar sinirlenmiştim ki evdeki eşyayı pencereden dışarı attım" dedi.