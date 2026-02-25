Canlı
        Edvina Sponza: Kendime çiçek aldım

        Edvina Sponza: Kendime çiçek aldım

        Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza, Bebek'te görüntülendi. Güzel havayı değerlendiren Sponza, bir çiçekçiden kendisine çiçek aldı

        Giriş: 25.02.2026 - 12:25
        "Kendime çiçek aldım"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Edvina Sponza, Bebek'te objektiflere yansıdı. Güzel havayı değerlendirerek yürüyüşe çıkan Sponza, bir çiçekçiden çiçek aldı.

        Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza, gazetecilerin "Edvina Hanım çiçek kime?" sorusuna "Kendime çiçek aldım" yanıtını verdi.

