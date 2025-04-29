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        Haberler Spor Voleybol Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart oldu! - Voleybol Haberleri

        Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart oldu!

        Efeler Ligi Final 3'üncü maçında Galatasaray'ı setler sonucu 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde şampiyon oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 20:37 Güncelleme: 29.04.2025 - 20:51
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        Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart!
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek seriyi 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, 2024-25 sezonunun şampiyonu oldu.

        TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmada tribünler büyük oranda doldu. Mücadeleyi, 2. sette salona gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de izledi.

        Maçta ilk 10 oyunun (5-5) eşitlikle geçilmesinin ardından 2 sayılık üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, Anderson'ın servis turunun başladığı 19. oyundan itibaren art arda 4 sayı alarak farkı 6'ya (14-8) çıkardı. Avantajını setin sonuna kadar koruyan başkent ekibi, 25-18'lik skorla 1-0 öne geçti.

        Takımların birçok servis hatası yaptığı 2. setin kritik anlarında Anderson, Clevenot ve Ter Maat'ın etkili oyunuyla fark yarattığı Ziraat Bankkart, seti 25-22 hanesine yazdırarak skoru 2-0'a getirdi.

        Ziraat Bankkart, 9-5 öne geçmesinin ardından seyirci desteğini de arkasına alarak setten 25-21, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

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