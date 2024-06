Efsanevi Queen grubunun müzik hakları 1,2 milyar dolara satıldı

'Bohemian Rhapsody' ve 'We Will Rock You' gibi günümüze kadar ulaşan pek çok hit şarkıya imza atan Queen grubunun müzik kataloğu rekor fiyata satıldı. Sony Music, 1970 yılında kurulan ve on yıllar boyunca tüm dünyayı etkisi altına alan İngiliz rock grubunun hit şarkıları ve en çok satan albümlerinden oluşan kataloğuna 1,2 milyar dolarlık bir tarihi meblağ ödedi.