Efsanevi yıldızlar, Dünya Kupası öncesi bir araya geldi

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına Lionel Messi, Sir David Beckham, Thierry Henry, Alexia Putellas ile Steve Carell gibi dünya çapındaki yıldızlar “Varsa Ruffles Maça Varız” kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi sponsoru Ruffles, yıldız isimlerin yer aldığı özel içeriğini de yayınladı.

MESSI: BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DENEYİM

Kariyerini ABD'de sürdüren dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi ise, “Kampanyanın bir parçası olmak her zaman keyif veriyor. Bu harika ekiple birlikte bu izleme partisini planlamak benim için gerçekten çok önemli bir deneyimdi” ifadesini kullandı.