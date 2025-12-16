Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Efsanevi yıldızlar, Dünya Kupası öncesi bir araya geldi - Futbol Haberleri

        Efsanevi yıldızlar, Dünya Kupası öncesi bir araya geldi

        Dünya futbolununun yaşayan efsaneleri Lionel Messi, Sir David Beckham, Thierry Henry ve Alexia Putellas ile dünyaca ünlü aktör Steve Carell, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 16:53 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efsanevi yıldızlar, Dünya Kupası öncesi bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına Lionel Messi, Sir David Beckham, Thierry Henry, Alexia Putellas ile Steve Carell gibi dünya çapındaki yıldızlar “Varsa Ruffles Maça Varız” kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu.

        2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi sponsoru Ruffles, yıldız isimlerin yer aldığı özel içeriğini de yayınladı.

        MESSI: BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DENEYİM

        Kariyerini ABD'de sürdüren dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi ise, “Kampanyanın bir parçası olmak her zaman keyif veriyor. Bu harika ekiple birlikte bu izleme partisini planlamak benim için gerçekten çok önemli bir deneyimdi” ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"