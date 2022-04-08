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Ege Bölgesi’nde özellikle yazlık bölgelerin gayrimenkul piyasası açısından her zaman revaçta olduğunu belirten Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Endeksa güncel verilerine göre, Çeşme Türkiye’nin en değerli ilk 10 ilçesi arasında. Son 1 yılda %133 artış gözlemlenirken, Çeşme’de yıllık ortalama konut metrekare fiyatı 21 bin 766 TL. Çeşme’yi 13 bin 333 TL ile Urla, 12 bin 857 TL ile Güzelbahçe, 11 bin 333 TL ile Narlıdere takip ediyor. Son 1 yıldaki değer/fiyat artışını göz önünde bulundurursak Seferihisar %154 ile dikkat çekici bir artışa sahip oldu.” dedi.

"SON BİR YILDA KUŞADASI'NDA YÜZDE 138, AYDIN'DA YÜZDE 121 DEĞER ARTIŞI YAŞANDI"

Muğla’da Bodrum, Datça, Marmaris, Ula ve Fethiye’nin de gayrimenkul piyasası açısından öne çıktığını söyleyen Öğüt, "Bodrum’da %134, Datça’da %143 değer artışı oldu. Son 1 yılda ise ortalama konut metrekare fiyatı Bodrum’da 19 bin 500 TL, Datça’da ise 14 bin 500 TL dolaylarında seyrediyor. Kuşadası ve Didim’den dolayı Aydın da öne çıkan kentlerden. Son bir yılda Kuşadası’nda %138, Aydın’da %121 değer artışı yaşandı." ifadelerini kullandı

“DEPREME DAYANIKLI EV" ARAYIŞLARI SÜRÜYOR"

Görkem Öğüt, "Deprem dünyanın ve Türkiye’nin bir gerçeği. Endeksa olarak bizim bölge raporlarımızda da zemin yapısı bir başlık olarak yer alıyor. Çoğu zaman pek fark edilmese de insanlar ev seçerken zemin yapısına bakıyor. İzmir depremi olduğunda insanlar bir anda “depreme dayanıklı ev” “yeni bina” aramaları yapmaya başladılar. Bu panik hali ve Bayraklı ve Bornova gibi bazı ilçelerin depremden etkilenmiş olması nedeniyle o dönemde özellikle Foça’da satılık ev fiyatlarında önemli bir artış gözlemledik. Bunun dışında İzmir’de, deprem sonrasında iki başlıkta hareketlilik gözlemleniyor. Depremin etkilediği Bayraklı, Bornova gibi ilçelerden zemin yapısı nispeten daha güçlü ilçelere yaşanan hareketlilik, ikinci ve en önemlisi ise bina yaşı bağlamında yaşanan hareketlilik. İnsanlar eski binalardan yeni binalara taşınmaya başladı. Herkesin ekonomik gücü bir anda bulunduğu ilçeden taşınmaya yetmeyebiliyor ama insanlar en azından aynı bölgede daha genç, yeni binaya taşınmak istiyorlar. Bu durum da yeni binalarda fiyatın artmasına sebep oldu.

"EN AZ DEĞER ARTIŞI YÜZDE 65 İLE BAYRAKLI'DA"

Endeksa verilerine baktığımızda depremden etkilenen Bayraklı son 1 yılı değerlendirdiğimizde İzmir’in merkez ilçeleri arasında yüzde 65 artış ile en az değer artışının olduğu yer olarak dikkat çekiyor. 2014 sonrasında özellikle Urla’ya ciddi bir İstanbullu göçü oldu. İstanbul’un keşmekeşinden bunalan, yaşam tarzını baskı altında gören birçok insan kafasının daha rahat olacağı ve “kendine benzeyen insanların olduğu” yerlere taşınmaya başladı. Haliyle bu durum emlak piyasasından tüketim alışkanlıklarına kadar birçok şeyi değiştirdi bu kentlerde. Urla çok önemli bir gastronomi turizmi merkezi olmaya başladı. Çeşme’ye baktığımızda Alaçatı küçük bir İstanbul’a dönüşmeye başladı senenin belli dönemlerinde. Bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Endeksa verilerine göre önümüzdeki 1 yılda Seferihisar’da %80, Çeşme’de %79, Urla’da %77 değer artışı bekleniyor." dedi