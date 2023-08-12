Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde deprem! 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde deprem! 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

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Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde deprem meydana geldi. İşte 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...