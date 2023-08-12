Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde deprem! 12 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 12 Ağustos Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kuşadası Körfezinde deprem oldu. İşte 12 Ağustos 2023 son dakika deprem haberleri...
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde deprem meydana geldi. İşte 12 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
EGE DENİZİ'NDE DEPREM OLDU!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 12 Ağustos Cumartesi günü saat 07:25'te Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.