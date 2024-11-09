Ege Karabenli, en iyi 12 finalist arasında
Vietnam'da düzenlenen dünya çapındaki erkek güzellik yarışması Mr. World'de Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli, Top Model yarışmasının en iyi 12 finalisti arasında yer aldı
Giriş: 09.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:56
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Bu yıl Vietnam'da düzenlenen Mr. World erkek güzellik yarışmasında, 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli, Türkiye'yi temsil ediyor.
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Ege Karabenli, Top Model yarışmasındaki performansıyla dikkat çekti ve en iyi 12 finalist arasında kendine yer buldu.
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Yarışmanın son etkinliği ise Phan Thiet'te gerçekleşecek.