Ege Kökenli, kızıyla paylaşım yaptı

29 Temmuz 2022’de Lior Ahituv ile evlenen oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz yıl hamile olduğunu duyurmuştu. Ancak Kökenli, 21 Mayıs 2025'te hamileliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybetmenin acısını yaşamıştı.

33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olduğunu duyurmuştu.

Annelik heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, son olarak kızıyla birlikte yeni fotoğraflarını yayımladı.

Henüz bebeğinin yüzünü ve ismini paylaşmayı tercih etmeyen Kökenli, bu gönderisine "Çocuklarla arka bahçede" notunu düştü.

Oyuncunun bu paylaşımı, Nilperi Şahinkaya, İrem Helvacıoğlu, Rojda Demirer ve Cansel Elçin gibi birçok ünlü isimden yorum ve beğeni aldı.

