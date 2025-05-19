Eğirdir Gölü'nde kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
Isparta'da Eğirdir Gölü'ne serinlemek için girdikten bir süre sonra kaybolan Afganistan uyruklu kişinin cansız bedeni, gece saatlerinde bulundu
Eğirdir Gölü'nün Altınkum plajında dün saat 17.00 sıralarında deniz simidi ile göle giren Afganistan uyruklu Mohammad Haroon'u (34) gözden kaybeden arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi.
İhbarla olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. DHA'nın haberine göre; Haroon'u bulmak için gölde arama yapan dalgıçlar, saat 23.30 sıralarında cansız bedenini buldu.
Kıyıya çıkartılan Mohammad Haroon'un cesedi, morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.