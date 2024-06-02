Eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Atlantic Flight Academy (AFA) isimli uçuş okuluna ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağı saat 11.00 sıralarında Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan bir süre sonra motor arızası nedeniyle Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi'ndeki bir ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptı.

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri de olumsuz herhangi bir durum yaşanmaması için uçağın iniş yaptığı alana şerit çekerek tedbir aldı.