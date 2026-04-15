Eğitimciler okullardaki şiddet eylemlerini yurt genelinde protesto etti, acil önlem alınmasını istedi

Sendikaların aldığı iş bırakma kararları nedeniyle çok sayıda okulda eğitim yapılamazken, veliler de eylemlere destek verdi. Protestoların devam ettiği saatlerde Kahramanmaraş’ta ise 8. sınıf öğrencisinin düzenlediği silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bir okulda yaşanan silahlı saldırının yankıları sürerken Türkiye, Kahramanmaraş'tan gelen bir diğer silahlı okul saldırısı haberiyle sarsıldı. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Eğitimciler yurt genelinde okullarda artan şiddete karşı eylem yaptı. Bir grup öğretmen iş bırakırken, eğitim sendikalarının öncülüğünde birçok ilde basın açıklamaları düzenlendi ve okullarda güvenliğin sağlanması talebi dile getirildi.

Tokat'taki eylemler

Tokat’ta Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen üyeleri iş bırakarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Eğitimciler, okulların güvenli alanlar olmaktan çıktığını belirterek kadrolu güvenlik görevlisi, "Eğitimde Şiddet Yasası", disiplin düzenlemelerinin güçlendirilmesi ve dijital içerik denetimi gibi acil önlemler talep etti. Sendika temsilcileri, yaşananların sistemsel bir sorun olduğunu da vurguladı.

Yozgat'ta sendikalar ayrı ayrı açıklama yaptı

Yozgat’ta Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda 15’er dakika arayla ayrı ayrı basın açıklaması yaptı. Eğitim-İş'in açıklamasında, okullarda artan şiddetin “güvenlik politikası eksikliği”nden kaynaklandığı ifade edilerek, öğretmen ve öğrencilerin can güvenliği için acil önlemler alınması istendi.

Trabzon'da protestonun adresi Meydan Park, Sinop'ta Atatürk Anıtı önü oldu

Trabzon’da Eğitim-İş üyeleri Meydan Park’ta toplandı. Yapılan açıklamada okul şiddetinin sistemsel bir sorun olduğu belirtilerek, yetkililere sorumlulukların yerine getirilmesi çağrısı yapıldı.

Sinop’ta Eğitim Sen ve Eğitim-İş şubeleri, saldırıyı Atatürk Anıtı önünde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Eğitim Sen, okullarda artan şiddetin yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda bir “zihniyet” sorunu olduğunu belirterek eğitim emekçilerinin giderek hedef haline geldiğini ve bunun sistemsel bir sorun olduğunu vurguladı. Eğitim-İş ise okullarda kalıcı güvenlik önlemleri ile sosyal destek personeli ihtiyacına dikkati çekerek eğitim kurumlarında güvenli ortamın sağlanmasını istedi.

Eskişehir'de okul şiddetinden duyulan endişe dile getirildi

Eskişehir’de Türk Eğitim-Sen’in çağrısıyla toplanan öğretmenler, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması talebiyle basın açıklaması yaptı. Eğitimciler, son dönemde artan okul şiddeti olaylarının büyük endişe yarattığını belirterek, yetkililere acil önlem çağrısında bulundu. Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda yapılan açıklamada, okullarda güvenlik görevlisi, kamera sistemleri ve daha sıkı denetim talep edildi.

Osmaniye'de sendikalardan ortak açıklama

Osmaniye’de Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, DİSK Emekli-Sen ve CHP Merkez İlçe örgütü, Şanlıurfa'daki saldırıyı Osmaniye Valiliği önünde protesto etti. Sendika temsilcileri, okullarda güvenlik zafiyeti bulunduğunu anlatarak, eğitim ortamında öğretmen ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması için kalıcı önlemler alınmasını talep etti. Açıklamalarda olayların “münferit” olarak görülmemesi gerektiği vurgulanarak, okul giriş-çıkışlarında denetim, güvenlik personeli ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi istendi.

Hatay'da eğitim sendikaları, “okulda şiddet sistematiktir” diyerek ortak basın açıklaması yaptı. Eğitim-İş, Eğitim Sen, Özel Sektör Öğretmen Sendikası, TÖB-SEN ve Hürriyetçi Eğitim Sen temsilcileri, şiddet olaylarının münferit değil, sistematik sorunların sonucu olduğunu vurguladı. Eğitimciler, okulların güvenli alanlara dönüştürülmesini talep etti.

Isparta ve Samsun'daki açıklamalar

Isparta’da Eğitim-İş öncülüğünde okulda şiddete karşı protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte öğretmenler “Eğitimde şiddet istemiyoruz” sloganları atarak can güvenliği endişelerini dile getirdi. Eğitim-iş'in açıklamasında okullarda güvenlik zafiyeti bulunduğu belirtildi.

Saldırıya karşı Samsun’da eğitim sendikaları protesto ve basın açıklaması düzenledi. Eğitim-İş ve Eğitim Sen temsilcileri, saldırıların münferit olmadığını belirterek, eğitim sistemindeki yapısal sorunlara ve artan şiddete dikkati çekti. Sendika temsilcileri, okullarda güvenlik politikalarının yetersiz olduğunu vurgulayarak yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

Haber: ANKA