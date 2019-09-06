83.Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 25 Ağustos'ta yapıldı. Adayların artık EGM tarafından açıklanacak olan sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit edebilmek için sınav soru ve cevaplarını görüntüleyen adaylar heyecanla sonuçları bekliyor.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

25 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen 83. dönem Özel Güvenlik sınav puanınızı öğrenmek için aşağıdaki "sınav sonuçları" linkini tıkladıktan sonra EGM sonuç sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz. Sınav sonuçlarını görüntülemek için TC Kimlik No ile sorgulama yapmanız gerekmektedir. Yukarıdaki güvenlik sınav sonucu linkine tıkladıktan sonra Temel Eğitim Sınav Sonucu sayfasına yönlendirileceksiniz.

1 - TC kimlik numaranızı giriniz.

2 - Güvenlik kodunu giriniz.

3 - Sınav no 83 yapınız.

Enter (ok) yaptıktan sonra sonuçlarınızı ekranda görebileceksiniz. Silahlı ve silahsız güvenlik sınavına girenler aynı ekrandan sınavlarının sonucunu öğrenebilirler.

Not: Sorgulama ekranı sonuçlar resmi olarak açıklandığında aktif olacaktır. Yeni sınav açıklanana kadar sonuç ekranında eski sınav (81) görünmektedir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SORULARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRM?

Sınavlar yapıldıkça soruları hemen online sınav sistemimize eklemekteyiz. 83. ÖGG sınavının sorularını https://www.egm.gov.tr adresinden görüntüleyebilirsiniz.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı henüz netlik kazanmadı. ÖGG sınavına katılan adaylar, soru ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilecekler.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritmetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştan da 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.

SINAVDAN BAŞARISIZ OLURSAM NE OLACAK?

Bir aday sınavından başarısız olursa sınav ücretini yeniden yatırarak sıradaki sınava girmesi gerekiyor. Sınavdan 4 defaya kadar başarısız olabilirsiniz. 4. defa başarısız olduysanız kursa yeniden yazılmanız gerekiyor.