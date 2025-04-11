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        Haberler Gündem EGM'den 'çıplak arama' ve 'işkence' iddialarına suç duyurusu - Güncel haberler

        EGM'den 'çıplak arama' ve 'işkence' iddialarına suç duyurusu

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 'polis barikatı önünde çıplak arama' ve 'işkence' iddiaları ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:14 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:14
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        'Çıplak arama' ve 'işkence' iddialarına suç duyurusu
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        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 'polis barikatı önünde çıplak arama' ve 'işkence' iddiaları ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

        EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Filistin davası kisvesi altında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve devletimizin kurumlarına yönelik açık bir provokasyona imza atanlar, şimdi de Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünde, 'polis barikatı önünde çıplak arama' ve 'işkence' iftiralarını sahneye koymuştur. Avukatları huzurunda alınan ifadelerinde bu iddiaları dile getirmeyen şahıslar, milletimizin huzur ve güveninin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımıza yönelik kirli bir algı operasyonuna girişmiştir. İşkence iddialarını dile getiren şahısların, doktorlar tarafından verilen raporlarında, darp ve cebir izine rastlanmadığı, aktif şikayetlerinin olmadığı net biçimde belirtilmiştir. Bu asılsız iddiaları dile getiren provokatörler ve iftiraları yayanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun; 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'İftira' başlıklı maddeleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Devletimize, milletimize ve polisimize uzanan bu alçak kampanyalara asla geçit verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Emniyet Genel Müdürlüğü
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