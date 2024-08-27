EGM duyurdu! 110. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuç tarihi
Özel Güvenlik Görevlisi 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı 25 Ağustos Ağustos Pazar günü uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, ÖGG sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Her bir sorunun bir puan değerinde olacağı sınav sonuçlarında değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Adaylar Özel Güvenlik Sınavı soru ve cevaplarının yayımlanmasının ardından doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek. İşte 2024 110. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'https://onlineislemler.egm.gov.tr/' internet adresi üzerinden erişime sunulacak. Peki, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ÖGG sınav sonuç tarihi...
110. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tamamlandı.
110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), kılavuz doğrultusunda 25 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleştirildi.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.