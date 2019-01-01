Haftada birkaç kez egzersiz yeterli değil

Koşmanın ya da yürümenin ağırlık kaldırmadan etkili bir şekilde yaşlanma belirtilerini yavaşlattığını belirten uzmanlar, günde 6 saat oturan kadınların üç saat oturanlara göre yüzde 10 daha fazla kansere yatkın olduğuna dikkat çekiyor. Haftada birkaç kez 30-45 dakika egzersiz yapan kişinin hareketsiz bir yaşamı olduğunu belirten uzmanlar, haftada en az 150 dakika kalp hızını artıracak yürüyüş ya da bisiklete binmek gibi aerobik egzersiz yapılmasını öneriyor