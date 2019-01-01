Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya, sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam için hareketin önemine işaret etti.
HAREKETSİZ YAŞAYANLARDA KANSER RİSKİ YÜKSEK
Koşmanın ya da yürümenin ağırlık kaldırmadan daha etkili bir şekilde yaşlanma belirtilerini yavaşlattığına dikkat çeken Prof. Dr. Defne Kaya, şunları söyledi:
“Altı ay boyunca, haftada 3 kez 45 dakika yapılan koşu ya da yürüyüş, yüksek yoğunluklu aralıklı eğitim (HIIT) ve ağırlık kaldırma egzersizleri kan hücrelerindeki telomer uzunluğumuza nasıl etki ediyor? Hareketli yaşam, kendisi ile birlikte çok sayıda hastalığı da yanında getirmektedir.
Günde 6 saat oturan kadınların üç saat oturanlara göre yüzde 10 daha fazla kansere yatkın olduğu, günde 10 saat oturan ve haftalık 150 dakika aerobik egzersiz önerisini yerine getirmeyenlerin de biyolojik olarak 8 yıl daha fazla yaşlandığı bilinmektedir.”
Prof. Dr. Defne Kaya, koşu ya da yürüyüş, yüksek yoğunluklu aralıklı eğitim ve ağırlık kaldırma egzersizleri yapanların sadece diyet yapanlarla kıyaslandığında fiziksel uygunluklarının (fitness) geliştiğini ve koşu hızlarının arttığının gözlendiğini ifade etti.
KOŞMAK VE YÜRÜMEK TELOMER UZUNLUĞUNU ARTIRIYOR
Koşu ya da yürüyüş, yüksek yoğunluklu aralıklı eğitim yapan kişilerin telomer uzunluğunun, ağırlık kaldırma egzersizleri yapanlar ya da sadece diyet yapanlarla kıyaslandığında, 6 ay sonunda yüzde 3.3 ila yüzde 3.5 oranında arttığının gözlendiğine işaret eden Prof. Dr. Defne Kaya, “Genç ve enerjiniz yerinde iken başlayacağınız egzersiz sizi sadece sağlıklı değil genç de tutacaktır.
Arabada, iş yerinde, masa başında, televizyon ve ekran karşısında geçirdiğimiz zamana baktığımızda, 24 saatin 7 saatini uyuyarak geçirdiğimizi düşünürsek, geriye kalan 17 saatin sadece 1-2 saatini ayaklarımızın üstünde geçiriyoruz.
Bunun da ne kadarında kalbimizin ritmi değişiyordur, tartışmalı. Erişkin ve genç bireylerin günde en az 10 saat sabit pozisyonda kaldığı bilgisi, bizleri, uzun süre oturmayı “yeni sigara benzeri tehlike” olarak sınıflandırmaya itmiştir” dedi.
HAFTADA BİRKAÇ KEZ EGZERSİZ YETERLİ DEĞİL
Hareketsiz yaşamın Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada ölüme yol açan dördüncü önlenebilir felaket olarak sayıldığını kaydeden Prof. Dr. Defne Kaya, “Haftada bir kaç kez günlük 30-45 dakika egzersiz yapan bir kişi, geri kalan tüm zamanını oturarak geçiriyorsa hala sedanter (fiziksel aktivitenin minimum seviyede olduğu, hareketsiz yaşam tarzı) sayılmaktadır” dedi.
“Haftada en az 150 dakika kalp hızını artıracak yürüyüş ya da bisiklete binmek gibi aerobik egzersiz yapmalısınız” önerisinde bulunan Prof. Dr. Defne Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Haftada bir ya da iki kez de ağırlık kaldırma egzersizleri yaparak kas ve kemiklerinizi güçlendirebilirsiniz.
Sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersizi bir yaşam şekli olarak hayatınızın içine katmalısınız.
Doğru ve size uygun bir egzersiz reçetesi almak ve egzersiz programını düzenli olarak geliştirmek için mutlaka fizyoterapistinize danışın.”
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