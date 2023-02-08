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Haberler Yaşam Ehliyet Alma Şartları Nelerdir? Sürücü Belgesini Kimler Alabilir, Gerekenler Nedir?
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Ehliyet alma şartları nelerdir? Sürücü belgesini kimler alabilir, gerekenler nedir?

Bir diğer ismi sürücü belgesi olan ehliyet, karayollarında motorlu veya motursuz taşıtları kullanabilme yetkisine sahip olmak için trafik yönetimi ili ilgili kurumlardan alınan belgedir. Ehl yeterlilik ehil olmak da yeterli olmak demektir. Ehliyet tam olarak sürücü olabilme yeterliliğine sahip olan kişilere verilmektedir. Sürücü belgesinin bazı sınıfları bulunmaktadır.

Ehliyet Alma Şartları Nelerdir? Sürücü Belgesini Kimler Alabilir, Gerekenler Nedir?
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A, C1, C, D1, D, BE, CE, C1E, DE, D1E, M, B1, B, A1, A2, F ve G sınıfı olmak üzere toplam 17 ehliyet sınıfı bulunmaktadır. Bu sınıflar otomobil, motorsiklet, iş makinesi, kamyon gibi farklı araçları kullanabilme yeterliliğine göre oluşturulmuştur. Hepsinin şartları ve başvurmak için belirtilen yaş sınırı farklıdır. Ehliyet sınıfları içinde elbette en çok tercih edilen otomobilleri kullanma yetkisi veren B sınıfı ehliyettir. B sınıfı ehliyet alma şartları ve ehliyet yaşı gibi konular, sürücü adayları tarafından merak edilmektedir.

Sürücü Belgesini Kimler Alabilir?

B sınıfı sürücü belgesini alabilmek için Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 76. maddesinde yer alan ehliyet alma şartları, başvuru yapacak aday tarafından karşılanıyor olmalıdır. Elbette her ehliyet sınıfı için belirlenen şartlar farklıdır. Ancak B sınıfı ehliyet alma şartlarının neler olduğu herkes tarafından merak edilmektedir. Peki karayollarında otomobil sürme yeterliliği veren B sınıfı sürücü belgesini kimler alabilir, ehliyet alma şartları nelerdir?

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- En az ilkokul mezunu diplomasına sahip olmak

- Aile hekimi ya da uzman bir doktor tarafından gerekli sağlık raporunu edinmek

- Karayolları Trafik Yönetmeliği tarafından belirlenen sabıka kayıtlarından birine sahip olmamak

- Sürücü belgesine süresiz şekilde el konulmamış olması

Bu şartları karşılayan kişiler sürücü belgesini kimler alabilir sorusunun yanıtıdır. Bu halde sıklıkla merak edilen B sınıfı ehliyet alma yaşının en az 18 olduğu da görülüyor. Yaş, eğitim, sağlık ve adli sicille ilgili şartları tayşıyan sürücü adayları gerekli kurumlara başvuruduktan sonra kaç ayda ehliyet alınır sorusunu sormaktadırlar. Bu sorunun cevabı genel olarak 1 ve 4 ay arasındaki süre içinde değişkenlik göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sürücü kurslarından herhangi birine kayıt yaptırmak sürecin ilk aşamasıdır. Kursa kayıt yaptırdıktan sonra teorik eğitim verildikten sonra yine Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzelen ve bilgisayar ortamında gerçekleşen teorik sınava girilir. Sınavdan geçer not ise 70 olarak belirlenmiştir. E sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavdan en az 70 alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Yaklaşık bir ay kadar sürecek direksiyon derslerinin ardından da direksiyon sınavına giriş yapılır. Ders dönemi, sınavlar ve hazırlanacak belgeler gibi nedenlerle ehliyet alma süreci 3 ay gibi bir zaman diliminde sonuçlanabilir.

Ehliyet Almak İçin Gerekenler

B sınıfı ehliyete sahip olmak isteyen sürücü adayları Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyorsa gerekli evrakları edindikten sonra, tercih ettikleri herhangi bir sürücü kursuna kayıt yaptırabiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurslardan birinde alınan teorik ve pratik eğitimlerin sonucunda sürücü adayı, -e sınav ve direksiyon sınavını da başarıyla tamamlarsa geriye gerekli belgeleri tamamlamak kalıyor. Süreçleri başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez ehliyet almak için gerekenler şöyle;

- Nüfuz cüzdanı

- Son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

- Sürücü sağlık raporu

- Diploma ya da öğrenim belgesi

- Sabıka kaydına ait adli sicil belgesi

- Kan grubu kartı

- Sürücü sertifikası

- Sürücü belgesi harç bedeli ve vakıf payının ödendiğini gösteren belge

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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