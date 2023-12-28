Haberler Ekonomi Merak Edilenler EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ 2024: Ehliyet ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Ehliyet ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğine göre değerli kağıtlardan alınacak ücretler yüzde 58 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar arttırıldı. Peki, ehliyet ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar... Habertürk Giriş: 28.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:58 facebook

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Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre; Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı. Peki, ehliyet ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

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EHLİYET ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI? 2023 yılında son gelen artış ile beraber B Sınıfı’nda harç ücreti 2.489,90 TL olarak güncellenmişti. Vakıf Payı 145 TL olurken ayrıca sürücü olmaya hak kazananlar ehliyet alırken değerli kağıt bedeli olarak 624 TL ödeme yapıyordu. Değerli kağıt bedeli A,B,F, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ehliyetler için 624 TL olarak belirlenmişti.