Ehliyet ve kurs harçları ile ilgili aramalar hız kesmeden devam ediyor. Asgari ücrete yapılan zammın ardından henüz ehliyeti olmayan vatandaşlar, söz konusu ehliyet ve kurs harçlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını ve güncel ücretleri merak ediyor. İşte, 2023 ehliyet kurs ve harç ücretlerinde son durum...

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2023 yılı başında ehliyet, sürücü kursu ve harç ücretlerine zam gelmişti.



Sınava girecek adaylar, 2023 A, C, B, D,M,F ve G grubu ehliyet ücretlerini araştırmaya başladı. Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olması durumundan dolayı ehliyet ücretleri toplam da 10 bin TL'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyordu.

İstanbul'da ise en düşük ehliyet başvuru fiyatının 7 bin TL olabileceği iddia edliyordu. Ancak otomatik ve manuel araçlarda kurs ücretleri değişiklik gösteriyor.