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        Haberler Gündem Ek MTV iptal oldu mu? AYM'den ek MTV iptal kararı çıktı mı, son durum ne?

        Ek MTV iptal oldu mu? AYM'den ek MTV iptal kararı çıktı mı?

        Ek MTV iptali için beklenen gün geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi uygulaması başlamıştı. CHP'nin itirazı sonrası ek MTV iptali Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. AYM ek MTV iptali ile ilgili kararını açıkladı. İşte, konuya dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 13:31 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:31
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        Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek moturlu taşıtlar vergisi uygulanması hüküm altına alınmıştı. CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM ek MTV hakkındaki kararını açıkladı. Peki, Ek MTV iptal oldu mu? AYM'den ek MTV iptal kararı çıktı mı? İşte, detaylar...

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        EK MTV İPTAL Mİ OLDU?

        Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla bir defaya mahsus ek MTV uygulanması hüküm altına alınmıştı. Ana muhalefet partisi CHP de, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, ek MTV uygulamasının iptal istemini 28 Eylül’de yani bugün görüştü.

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        AYM'DEN KARAR ÇIKTI: EK MTV İPTAL OLDU MU?

        Anayasa Mahkemesi CHP’nin ek motorlu taşıtlar vergisine (MTV) itiraz başvurusunu oy birliğiyle reddetti. Bugün alınan son kararla ek MTV düzenlemesi yürürlükte kaldı.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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