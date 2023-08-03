Haberler Gündem Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 Ek MTV ne kadar ödenecek?

Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak? 2023 Ek MTV ne kadar ödenecek? Bu yıla mahsus olmak kaydıyla çıkarılan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri son zamanların hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere her yılda 2 ay ay ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)'nin ek olarak ne zaman ödeneceği ve kimlerin, ne kadar ödeyeceği ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik... Habertürk Giriş: 03.08.2023 - 10:58 Güncelleme: 03.08.2023 - 10:58 facebook

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Araç sahibi vatandaşları yakından igilendiren ek MTV ile ilgili aramalar sürüyor. Resmi Gazete'de paylaşılan ek MTV ödemesi açıklamasının ardından; kimlerin, ne zaman ve ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi gerçekleştireceğine dair ayrıntıları derledik. İşte, sadece bu yıla mahsus olacak ek MTV detayları...

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EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK? Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek. Ek MTV toplam 2 bin 120 TL olacak şekilde iki taksitte ödenecek.