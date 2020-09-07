YKS ek tercihler için gözler ÖSYM'den gelecek haberde. Açıklanan 2020 YKS tercih sonuçlarında, istediği okul ve bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercih imkanını araştırıyor. İşte ÖSYM 2020 YKS ek tercih ile ilgili detaylar

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercih sürecinde işlemini tamamlayamayan adaylar, için ikinci şans ek tercihlerle geliyor. ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda ek tercihler için kesin bir tarih verilmemesi ile birlikte şu ifadelere yer veriliyor.

"Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır."

ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU 2020

ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 YKS tercih kılavuzunda hem tercih işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği hem de üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor.

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