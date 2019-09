Ekim ayında gerçekleşecek kültür-sanat etkinlikleri!

Bu ay gerçekleşecek konserler, başlayacak sergiler, oyunlar ve diğer kültür-sanat etkinlikleri için etkinlik takvimine göz atın!

MÜZİK VE FESTİVALLER

Red Bull Music Festival, 3- 12 Ekim

Red Bull Music Festival Istanbul tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi, onlarca ilgi çekici sanatçıyı şehrin en özel noktalarında ağırlamaya ve kentin kültür-sanat hayatını harekete geçirmeye hazırlanıyor. Festival programı ise şöyle:

3 Ekim - Alpha Beat Night

Ata Kak

Ammar 808

Undomondo (DJ Set)

4 Ekim - Aposynthesis Night

Demdike Stare & Michael England

Stellar Om Source

Lucrecia Dalt

Akkor

5 Ekim - 'Kan Kardeşler' Night

Ceza

Kabus Kerim & Defkhan

Erci-E

Khontkar

90bpm

Baneva

DJ Big Poppa & Lil Zeyve sürpriz konuklar

11 Ekim - Ballroom Night

Linn da Quebrada

LYZZA

House of Ninja

Kübra Uzun

Dudakların Cengi: Pop Emergency!

Cake Mosque

biriken party!!!

Age Reform

12 Ekim - Futurave Night

Section 1:

Dasha Rush

Function

Laurel Halo

Shanti Celeste

Fluctuosa (Live)

Y.Unan

Section 2:

Afrodeutsche

Kode9

Overmono (Live)

Konx-om-Pax (Live)

Golem

29. Akbank Caz Festivali, 17-27 Ekim

Akbank Caz Festivali, 29. yılında da birbirinden özel performanslara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 17-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival, aralarında Art Ensemble of Chicago, Louis Sclavis Quartet, Mats Eilertsen Trio, Yonathan Avishai Trio, Jakob Bro Trio feat. Joey Baron, Thomas Morgan. Charles Lloyd Sky Trio’nun da olduğu 130’dan fazla yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

Garanti BBVA Konserleri devam ediyor

Babylon

Liverpool çıkışlı psych-pop ekibi She Drew The Gun; Garanti BBVA Konserleri kapsamında, 4 Ekim’de İstanbul’a konuk oluyor!

Autumn Fest, 12-13 Ekim

Life Park Buca, İzmir

12-13 Ekim 2019 tarihlerinde Autumn Fest ile sonbaharın sesini ve ruhunu hissetmek üzere İzmir'de buluşmaya ne dersiniz? Hayko Cepkin, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Gripin, Pera, Necati ve Saykolar, Fondip, Narkoz, Rolla, Mösyö, Siyah ve Krep'in yanında eğlenceli etkinliklerle sonbaharı karşılayabilirsiniz.

Vişnelik Müzik Festivali, 11-12-13 Ekim

ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi, Ankara

ODTÜ Vişnelik Çim Amfi olarak bilinen ODTÜ MD Vişnelik, 11, 12, 13 Ekim’de Vişnelik Müzik Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Filmekimi, 4-13 Ekim

Bu yıl 4-13 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla başlayacak Filmekimi 11-15 Ekim’de Ankara’da, 18-22 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar’ın Filmekimi tavsiyelerini aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.

Ayta Sözeri Açıkhava Gazinosu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Ayta Sözeri Açıkhava Gazinosu İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Hatay, İzmir, Mersin, Antalya ve Denizli'de seyircisiyle buluşuyor.

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Türkiye’nin çeşitli yerleri

2011 yılında Kaan Boşnak ve Engin Sevik'in bir araya gelmesiyle kurulan Yüzyüzeyken Konuşuruz, müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Lara Di Lara, 2 Ekim

Zorlu PSM - Touché

Türkçe alternatif müziğin dikkat çeken seslerinden Dilara Sakpınar’ın solo projesi Lara Di Lara 2 Ekim’de sevenleriyle bir araya geliyor.

Laura Misch, 3 Ekim

Salon İKSV

Londra’nın aile boyu sanatçı Misch Ailesi’nin’den Tom Misch’in kız kardeşi Laura, saksafonu ve ruhunuzu hafifletecek sesiyle Türkiye'ye ilk kez geliyor.

Sıla, 4-5-6-11-12 Ekim

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava İstanbul

Sıla, sevilen şarkılarıyla sevenleriyle buluşuyor...

Mazhar Alanson, 5 Ekim

IF Performance Hall Beşiktaş

Şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu, MFÖ grubunun vokalisti Mazhar Alanson şarkılarını akustik olarak seslendirecek.

Dilek Türkan Akustik ft. Erkan Oğur, Derya Türkan, 18 Ekim

Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

Sesini ilk olarak 'Mazi Kalbimde Bir Yaradır' tangosu ile duyuran Dilek Türkan, Erkan Oğur ve Derya Türkan’ın katılımlarıyla gerçekleşecek akustik performansı ile Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Turkcell Platinum Sahnesi’nde!

Mor ve Ötesi, 7 Ekim

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Mor ve Ötesi geçtiğimiz sonbaharda ilk defa seyirci ile buluşturdukları 'senfonik' projesi ile sahne alıyor! Ünlü gruba şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu eşlik edecek.

CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu - Sezon Açılış Konseri, 9 Ekim

Cemal Reşit Rey Konser Salonu

2019 – 2020 kültür sanat sezonunu açan Cemal Reşit Rey Konser Salonu, ulusal ve uluslararası birçok sanatçıyı ve grubu bu sezon da sahnesinde ağırlamaya devam ediyor.

Trakya Müzik Festivali 10-13 Ekim

Global Garden Davet Bahçesi

Birbirinden güzel konserler ile Edirne’nin en güzel günlerinin tadını çıkarmaya ne dersiniz?

Duman, 5-6-10-18 Ekim

Denizli, İzmir, Ankara, İstanbul

1999'da kurulan ünlü rock müzik grubu Duman sevilen şarkılarını seslendirmeye devam ediyor.

Pilli Bebek, 11 Ekim

KadıköySahne İstanbul

1993’te Cem Kısmet (vokal, gitar) tarafından Ankara'da kurulan Pilli Bebek, 4 kişilik kadrosuyla dinleyicilerin kulaklarındaki pası silecek.

İstanbul Resitalleri 2019 - 2020, 12 Ekim-12 Haziran

Sakıp Sabancı Müzesi the Seed sezonu, ödül, ünvan ve kraliyet nişanlarıyla donatılmış, uluslararası usta ve şampiyon virtüözleri ağırlıyor! Serinin ekim programında 'Rachmaninov Kraliçesi' olarak anılan piyanist Valentina Lisitsa müzikseverler ile buluşuyor.

Selda Bağcan & İstanbul Senfoni Orkestrası, 18 Ekim

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Selda Bağcan ile İstanbul Senfoni Orkestrası, 18 Ekim Cuma gecesi müzikseverlerle buluşyor. 1. bölümde Selda Bağcan'a Şef Osman İşmen ile 40 kişilik İstanbul Senfoni Orkestras, 2. bölümde ise rock grubu eşlik edecek.

Yıldız Tilbe, 21 ve 24 Ekim

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Yıldız Tilbe, 24 Ekim 2019 Perşembe akşamı sevilen şarkılarını seslendirecek.

CRR Caz Orkestrası, 21 Ekim

CRR Konser Salonu

2019 – 2020 kültür sanat sezonunu açan Cemal Reşit Rey Konser Salonu, şef Nail Yavuzoğlu'nun yönettiği caz orkestrası ile solist Sibel Demir'i ağırlıyor.Yapı Kredi

Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri: Postmodern Jukebox

İstanbul, Ankara ve İzmir

Amerikalı müzisyen, piyanist ve aranjör Scott Bradlee’nin kurucusu olduğu, caz ve swing aromalı popüler şarkı yorumlarıyla kalıpların dışına çıkan dünya çapında büyük üne sahip müzik kolektifi Postmodern Jukebox, 'Welcome to the Twenties 2.0' dünya turnesini Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında Türkiye’ye taşıyor.

TİYATRO

Gerçek, 1 ve 19 Ekim

Zorlu PSM - Turkcell Platinum Sahnesi

Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu ortak yapımı 'Gerçek' seyircinin algısını hemen her sahnede değiştiren bir komedi oyunu. Her ne kadar karakterler hep kendi 'gerçeklerini' oynasalar da, anlattıkları hikayelerin farklı versiyonları seyirciyi son ana kadar şüphede bırakıyor. Fransız romancı ve oyun yazarı Florian Zeller’ın oyununda Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder yer alıyor.

Dallar Yeşil Olmalı - 1 Ekim Salı

Tatavla Sahnesi, İstanbul

Vedat Türkali’nin 100. Yaşında, Dallar Yeşil Olmalı oyunu okuma tiyatrosu olarak karşımıza çıkıyor. Dilek Aba, Yiğit Özşener, Ceren Sarp, Adnan Devran'ın oynadığı eser 1960'lı yıllarda birbirini seven iki gencin hikayesini anlatıyor.

Merhaba 3-30 Ekim

Türkiye’nin çeşitli mekanları

Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşunun 50. yılında, Genco Erkal’ın yeni oyunu Merhaba, İstanbul, Samsun, Ordu ve Trabzon'daki izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. İlk kez geçtiğimiz eylül ayında New York’ta sergilenen oyun, Genco Erkal’ın 'Benim yazarlarım' dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor. Müzikli bir gösteri olan Merhaba’da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri piyano ve bas klarnet eşliğinde seslendirilecek.

Ivanov 4-9-19 ve 31 Ekim

DasDas İstanbul

Toplumsal yaşantının dışında kalmış ve bunalıma sürüklenmiş, oldukları yerde 'dönüp duran' aydınlar, küçük burjuvalar... İnsanın kendine acımasının, kendi dertlerine gömülmesinin onu yalnızlığa ve yok oluşa sürüklemesi… Saim Güveloğlu'nun yönettiği Ivanov oyunu, DasDas'ta sahnelenecek.

Yarına Davet Nazım Hikmet, 8 ve 15 Ekim

Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi ve Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi

Nâzım Hikmet'in 117. doğum gününde Yetkin Dikinciler, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan’ın şiir ve müziği birleştirdikleri bir melodram ile anılıyor.

Benim Adım Feuerbach, 8 ve 24 Ekim

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Oyuncu, oyun kişisini yaratabilmek adına kendi derinliklerine ve yaşam bilgisine doğru dalışa geçer. Bu, aynı zamanda bir yüzleşme sürecidir. Her rol adına tekrar tekrar yaşanan bu dalışlar yıllarla birlikte çoğaldığında ne gün, ne an bilinmez ama bir gün bir an vardır ki vurgun yiyebilirsiniz. Selçuk Yöntem, Toprak Can Adıgüzel ve Aslı Samat'ın yer aldığı oyun bu sezon da tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

İstanbul Komedi Festivali, 13 Ekim - 03 Kasım

İstanbul

Türkiye ve dünyadan bir çok ünlü ve genç komedyenin katılımı ile gerçekleşen İstanbul Komedi Festivalİ, mizah temalı sergilerden keyifli komedi show’lara, özel konuklarla yapılan panellerden, komedi film gösterimlerine kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunuyor. 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen İstanbul Komedi Festivali 13 Ekim – 03 Kasım 2019 tarihleri arasında tüm şehre kahkahayı getiriyor.

Kral Lear, 14 Ekim

Zorlu PSM, İstanbul

Hem aktör hem çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer, bu kez Shakespeare’in ‘trajedisini kendi elleriyle çizen’ kahramanı Kral Lear’a bürünüyor.

Bir Delinin Hatıra Defteri, 17 ve 24 Ekim

Zorlu PSM, İstanbul

Bir delinin değil, adım adım deliliğe giden, yaşadığı gerçeklerle baş edemeyen bir adamın hatıra defterini tiyatro perdesine aktaran Bir Delinin Hatıra Defteri, Erdal Beşikçioğlu performansıyla izleyiciyle buluşuyor.

SERGİ

Arter

Vehbi Koç Vakfı’nın çağdaş sanat müzesi Arter, 13 Eylül’de açıldı. Arter’in açılış programında Saat Kaç, Altan Gürman, Kelimeler Pek Gereksiz, Ayşe Erkmen: Beyazımtırak, İnci Furni: Bir An İçin Durdu, Rosa Barba: Gizli Konferans ve Celeste Boursier: Mougenot: offroad, v.2 sergileri yer alıyor.

Pera Müzesi

Pera Müzesi, sanatçı Nicola Lorini’nin ‘Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan esinlenerek ürettiği ‘Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara’ başlıklı video yerleştirmeye ev sahipliği yapacak. Eser 5 Eylül - 24 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

En büyük Canan Tolon sergisi

Soyut resmin en özgün isimlerinden Canan Tolon, Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında İstanbul Modern’de gerçekleşen en kapsamlı kişisel sergisiyle karşımızda. 6 Eylül - 2 Şubat tarihleri arasında açık kalacak ‘Sen Söyle’ başlıklı sergi, sanatçının 1980’li yıllardan günümüze uzanan sanatsal birikiminden bir kesiti yansıtıyor.

Erdil Yaşaroğlu, 'Oyun'

Erdil Yaşaroğlu’nun heykellerinden oluşan ilk kişisel sergisi Oyun, 3 Eylül – 3 Kasım 2019 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’da ziyaret edilebilecek.

Pilevneli Dolapdere

Pilevneli Dolapdere’de Tobias Rehberger'in Bazen Hiç Olmadığından Daha İyi Olur 9 Eylül-2 Kasım tarihleri arasında; Johan Creten'in The Vivisector sergisi 10 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında; Erdoğan Zümrütoğlu'nun Tuz Zamanı adlı sergisi 10 Eylül-27 Ekim tarihleri içerisinde; Cleon Peterson'ın Güneşin İçine Bak sergisi ise 10 Eylül-27 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

İzmir'e Picasso geldi

Arkas Sanat Merkezi'nde 18 Eylül'de açılan Picasso & Gösteri Sanatı başlıklı sergide 5 Ocak’a kadar Pablo Picasso'ya ait pek çok eser görmek mümkün.

16. İstanbul Bienali, 14 Eylül-10 Kasım

MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve Büyükada

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. İstanbul Bienali, ücretsiz sergileri, kamusal program etkinlikleri, film gösterimleri ve çocuk ve gençlere özel öğrenim programına ek olarak bienali daha yakından keşfetmek isteyenlere yönelik programlar da sunuyor.

Nur Koçak, Mutluluk Resimlerimiz

Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak, 1960’lardan 2010’lara tasarladığı desenleri ve resimlerinden oluşan en kapsamlı sergisiyle, ziyaretçilerini 3 Eylül – 29 Aralık tarihleri arasında SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da ağırlıyor.