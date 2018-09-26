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Kız (Girl)

Lara, 15 yaşındadır. Bir kız olduğunu ama bir erkek bedeninde doğduğunu düşünür. Hayali ise balet değil, balerin olmaktır ve bunun için belki de herkesten daha çok mücadele etmesi gerekmektedir. Lukas Dhont'un senaryosunu Angelo Tijssens'le birlikte yazıp tek başına yönettiği “Kız”, Cannes'da Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yaptı ve En İyi İlk Film'e verilen Altın Kamera ödülü başta olmak üzere, FIPRESCI ve Kuir Palmiye ödüllerini kazandı.