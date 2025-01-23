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        Ekin Koç: Aşk bitti

        Oyuncu Ekin Koç, Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:29
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        "Aşk bitti"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ekin Koç, dün Nişantaşı’nda görüntülendi. Sundance Film Festivali için kıyafet alışverişine çıktığını söyleyen oyuncu, festival hakkında konuştu. ABD'ye uçacağını belirten Koç; "Utah’a Sundance Festivali'ne gidiyoruz. Alireza Khatami’nin çektiği ‘Öldürdüğün Şeyler’ filmi için. O yüzden biraz yoğunum alışveriş yapıyorum. Ödül umuyoruz ama bilmiyorum, sonuçta güçlü rakipler var. Büyük bir festival. Sürecin tadını çıkaracağız" diye konuştu.

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        Ekin Koç, son yıllarda yurt dışına açılan Türk projelerinin sayısının arttığının söylenmesi üzerine; "Üretilen her projeyi kıymetli buluyorum. Sektörün ekonomik hacmini büyütüp daha çok insana istihdam sağlıyor, fırsat yaratıyor. O yüzden çok önemli" yorumunda bulundu.

        Barış Manço’nun hayatının anlatılacağı filmde sanatçıyı canlandıracak olan Ekin Koç, hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Barış Manço'nun şarkılarını söyleyeceğini belirten Koç; "Çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzde bir 6 ay kadar var. Şarkıları ben okuyacağım. Bunun için çalışıyoruz. Çok güvenmiyorum o yüzden çalışmaya erken başladım" dedi.

        Ekin Koç; "En sevdiğiniz Manço şarkıları hangileri?" sorusuna ise, "Çok fazla var; 'Kol düğmeleri', 'Dönence' hepsi çok klasik. O Fransızca, İngilizce şarkıların hepsi çok kıymetli. Her şeyi denemiş, özel bir adam" yanıtını verdi.

        Aşk hayatı sorulan Ekin Koç, Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile ayrıldıklarını açıkladı. Koç, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna; “Ne yazık ki devam etmiyor, bitti. Bir süre oldu” şeklinde cevap verdi.

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        #Ekin Koç
        #Irina Lunkova
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