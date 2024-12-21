Ekin Koç'un panik anları
Oyuncu Ekin Koç, Bebek'te kız arkadaşıyla birlikte taksiye binerken objektiflere yansıdı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan 'Barış Manço' filminin başrol oyuncusu Ekin Koç, kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi.
Flaşların patlamasıyla paniğe kapılan çift, hızla taksiye bindi. Ekin Koç, kahkaha atarken, kız arkadaşı ise kameralardan kaçmaya çalıştı.
Muhabirlerin, “Ekin Bey, biraz konuşalım. Hanımefendi, kız arkadaşınız mı?” sorusuna ise Koç’tan herhangi bir yanıt gelmedi.