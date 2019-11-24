Ekol Göz Menemenspor: 1 - Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Suat Arslanboğa, Gökhan Memişoğlu, Kemal Elmas
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac (Dk. 45+4 Semih Ceylan),Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+1 Olatunbosun) Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe (Dk. 75 Ali Özgün) Murat Erdemir, Ali Keten, Ercan Coşkun, Hüseyin Çolak
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil (Dk. 75 Batuhan İşçiler),Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 65 Aly Malle) Serdar Güncü, Hodzic (Dk. 85 Ezeh) Glumac, İbrahim Halil Çolak
Gol: Dk. 84 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Hüseyin Çolak, Dk. 81 Taşkın Çalış (Ekol Göz Menemenspor),Dk. 60 Sezer Özmen (Yedek kulübesinde) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
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