Ekonomi Politikaları Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, birçok kamu kurum ve kuruluşunda görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na 15 isim, Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu'na ise aralarında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın da bulunduğu 12 isim atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, çeşitli üst düzey devlet kurumlarında atama ve görevden almalar gerçekleşti.
Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atanırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan getirildi.
EKONOMİ POLİTİKALARI KURULU'NA 15 İSİM
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na 15 isim atandı.
Ekonomi Politikaları Kurulu, Alparslan Çakar, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Hayrettin Demircan, Mehmet Ali Akben, Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, Meltem Taylan Aydın, Nilüfer Bulut, Dr. Nurettin Canikli, Osman Çelik, Prof. Dr. Servet Bayındır ve Yiğit Bulut'tan oluştu.
Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu ise Prof. Dr. Aykut Gül, Prof. Dr. Cenk Aydın, Prof. Dr. Eda Becer, Erdal Bahçıvan, Hüseyin Aydın, Dr. Mehmet Mehdi Eker, Muhammet Uğur Kaleli, Prof. Dr. Muhittin Özder, Ramazan Bingöl, Seyit Güngör Şarman, Zeyd Altun, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel'den oluştu.
BÜYÜKELÇİLİKLERDE ATAMALAR
Dışişleri Bakanlığı kapsamında yapılan büyükelçi atamalarıyla; Bosna-Hersek’e Emin Akseki, Burkina Faso’ya Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, İrlanda’ya Esra Cankorur ve Nijerya’ya Mehmet Poroy büyükelçi olarak atandı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA ATAMALAR
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ise birçok il müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Erkan Alkan, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Bekir Yücel Tanrıkulu, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına Satuk Buğra Fındık ve Mahir Özcan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Hakan Nalbantoğlu atandı.
Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Muş, Tekirdağ ve Yozgat il müdürleri görevden alınırken; bu illere sırasıyla Ahmet Dallı, Ergün Demirhan, Adil Alan, Alper Koçaker, Bülent Zafer Taş, Ertan Keleş, Seyfettin Baydar, Necattin Gönç, Mehmet Aksoy ve Ömer Şentürk atandı.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ATAMALAR
Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki birçok bölge müdürlüğünde de kapsamlı değişiklikler yapıldı. Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu görevden alındı.
Bu kapsamda; Ankara’ya Esat Şimşek, Bursa’ya Erdal Şahan, İstanbul’a Zafer Derince, Antalya’ya Kemal Kayıran, Balıkesir’e Musa Şen, Artvin’e İbrahim Ethem Gürsoy, Bolu’ya Celal Kanbur, Sinop’a Rıdvan Kalelioğlu, Erzurum’a Serkan Karakurt, Hatay’a İlkay Günay, Kayseri’ye Mehmet Zeki Bayıcı, Şanlıurfa’ya İsmail Poyraz, Sakarya’ya Metin Topçu, Denizli’ye Ahmet Köle, Zonguldak’a Hasan Keskin, Adana’ya Tahsin Etli, Amasya’ya Ferdi Özer, İzmir’e Mahmut Yılmaz, Elazığ’a Mustafa Arpacı, Mersin’e Rifat Ataş, Isparta’ya Ali Özdemir, Konya’ya Mustafa Yalçın, Muğla’ya Mustafa Ülküdür, Giresun’a Ahmet Ulukan, Kahramanmaraş’a Yusuf Karartı ve Kastamonu’ya Hakan Yaslıkaya getirildi.
TCDD'DE ATAMALAR
TCDD 2. Bölge Müdürlüğüne ise Şehabeddin Gedikli’nin görevden alınmasının ardından Eyyüp Bülent Cengiz atandı.
13 ÜNİVERSİYETE YENİ REKTÖR ATANDI
Yükseköğretim Kurulu üyeliğine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel seçilirken, 13 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Atanan Rektörler şu şekilde;
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi'ne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi'ne Prof. Dr. İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi'ne Prof. Dr. İdris Demir, Beykoz Üniversitesi'ne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi'ne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi'ne Prof. Dr. Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi'ne Prof. Dr. Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi'ne Prof. Dr. Musa Gençcelep, Kırklareli Üniversitesi'ne Prof. Dr. Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne Prof. Dr. Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne Prof. Dr. Turgay Uzun, Pamukkale Üniversitesi'ne ise Prof. Dr. Mahmud Güngör atandı.
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