Ekonomi Politikaları Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, çeşitli üst düzey devlet kurumlarında atama ve görevden almalar gerçekleşti.

Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atanırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na 15 isim atandı.

Ekonomi Politikaları Kurulu, Alparslan Çakar, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Hayrettin Demircan, Mehmet Ali Akben, Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, Meltem Taylan Aydın, Nilüfer Bulut, Dr. Nurettin Canikli, Osman Çelik, Prof. Dr. Servet Bayındır ve Yiğit Bulut'tan oluştu.

Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu ise Prof. Dr. Aykut Gül, Prof. Dr. Cenk Aydın, Prof. Dr. Eda Becer, Erdal Bahçıvan, Hüseyin Aydın, Dr. Mehmet Mehdi Eker, Muhammet Uğur Kaleli, Prof. Dr. Muhittin Özder, Ramazan Bingöl, Seyit Güngör Şarman, Zeyd Altun, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel'den oluştu.

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BÜYÜKELÇİLİKLERDE ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı kapsamında yapılan büyükelçi atamalarıyla; Bosna-Hersek’e Emin Akseki, Burkina Faso’ya Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, İrlanda’ya Esra Cankorur ve Nijerya’ya Mehmet Poroy büyükelçi olarak atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ise birçok il müdürlüğünde görev değişimi yaşandı. Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Erkan Alkan, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Bekir Yücel Tanrıkulu, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına Satuk Buğra Fındık ve Mahir Özcan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Hakan Nalbantoğlu atandı.

Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Muş, Tekirdağ ve Yozgat il müdürleri görevden alınırken; bu illere sırasıyla Ahmet Dallı, Ergün Demirhan, Adil Alan, Alper Koçaker, Bülent Zafer Taş, Ertan Keleş, Seyfettin Baydar, Necattin Gönç, Mehmet Aksoy ve Ömer Şentürk atandı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ATAMALAR

Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki birçok bölge müdürlüğünde de kapsamlı değişiklikler yapıldı. Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu görevden alındı.