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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 50 bin öğrencinin kantin ihtiyacı desteklenecek

        50 bin öğrencinin kantin ihtiyacı desteklenecek

        İstanbul Valiliği himayesinde başlatılan "Gönülden Bir Öğün Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi 50 bin öğrenciye aylık 2 bin TL tutarında beslenme desteği sağlanacak. Öğrenciler, kartlarına yüklenen desteği yalnızca okul kantinlerinde kullanabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        50 bin öğrenciye beslenme desteği

        İstanbul Valiliği, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarını ve sağlıklı beslenmelerini desteklemek amacıyla “Gönülden Bir Öğün Projesi”ni 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçiriyor.

        Proje; İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 39 ilçe kaymakamlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülüyor.

        Proje kapsamında ihtiyaç sahibi 50 bin öğrenciye “Gönülden Bir Öğün” kartları aracılığıyla aylık 2 bin TL tutarında beslenme desteği veriliyor. Kartlar yalnızca okul kantinlerinde kullanılabiliyor.

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        KARTLAR YALNIZCA OKUL KANTİNLERİNDE GEÇERLİ

        Fatih'teki Hattat Rakım Ortaokulu'nda “Gönülden Bir Öğün” kartını kullanarak uygulamayı yerinde gösteren İstanbul Valisi Davut Gül, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Gül, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilere kart verildiğini belirtti. Kartların nakit olarak kullanılamadığını ve okul dışında geçerli olmadığını ifade eden Gül, öğrencilere verilen kartlara her ay düzenli olarak 2 bin TL yüklendiğini söyledi.

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        Ailede birden fazla öğrenci bulunması halinde her öğrenciye ayrı kart verildiğini aktaran Gül, sistemin öğrencilerin okul kantinlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine imkan sağladığını belirtti.

        PROJE KAPASİTESİ 100 BİN ÖĞRENCİYE ÇIKARILABİLECEK

        Projenin amaçlarından birinin ekonomik nedenlerle yaşanabilecek öğrenci devamsızlıklarını ortadan kaldırmak olduğunu ifade eden Gül, çocukların eğitim imkanlarından eşit şekilde yararlanmasını ve ailelere destek sunulmasını hedeflediklerini söyledi.

        Gül, öğrencilerin verilen kartlar sayesinde rencide olmadan ve kimseye muhtaç kalmadan okul kantinlerinde alışveriş yapabilmelerinin amaçlandığını belirtti.

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        Şu ana kadar 50 bin öğrencinin tespit edildiğini ve kartlarının teslim edildiğini bildiren Gül, POS cihazlarının çalıştığını ve tüm okullarda POS cihazlarının bulunduğunu ifade etti.

        Gül, projenin 100 bin öğrenciye kadar uygulanabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

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        #eğitim
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        #istanbul valiliği
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