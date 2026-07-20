Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.981,05 %-1,90
        DOLAR 47,1759 %0,04
        EURO 53,9628 %0,02
        GRAM ALTIN 6.099,23 %0,10
        FAİZ 41,49 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 86,44 %1,89
        BITCOIN 64.411,00 %-0,12
        GBP/TRY 63,5654 %0,12
        EUR/USD 1,1444 %0,04
        BRENT 90,31 %2,51
        ÇEYREK ALTIN 9.972,24 %0,10
        Haberler Ekonomi Otomobil 7,9 milyon araç güvenlik kontrolünden geçti! Araç muayenesinde en çok hangi kusurlar çıktı?

        7,9 milyon araç güvenlik kontrolünden geçti! Araç muayenesinde en çok hangi kusurlar çıktı?

        Türkiye'de yılın ilk yarısında 320 istasyonda 7 milyon 890 bin 520 aracın muayenesi gerçekleştirildi. Türkiye'de yılın ilk yarısında 320 istasyonda 7 milyon 890 bin 520 aracın muayenesi gerçekleştirildi. Denetimlerde 1 milyon 621 bin 777 araç ağır kusurlu, 71 bin 362 araç ise emniyetsiz olarak tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 07:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        7,9 milyon araç güvenlik kontrolünden geçti

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı yapılabilmesi için söz konusu çalışmalar kamu ve özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor.

        Bu kapsamda Türkiye'de 219'u sabit, 76'sı seyyar, 19'u seyyar traktör ve 7'si motosiklet olmak üzere toplam 320 muayene istasyonu bulunuyor.

        İstasyonlarda, bu yılın ilk 6 ayında 7 milyon 890 bin 520 araç muayene edildi. Bu araçların 5 milyon 804 bin 46'sının hafif kusurlu, 1 milyon 621 bin 777'sinin ağır kusurlu, 71 bin 362'sinin emniyetsiz, 393 bin 335'inin kusursuz olduğu belirlendi.

        REKLAM

        Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, fren kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri ile yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler oldu.

        "TRAFİKTE TEKNİK KUSURLU ARAÇLARIN SEYİR HALİNDE OLMASININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi.

        Bakanlıkça düzenlenen ve operasyonları yine Bakanlığın denetiminde olan TÜVTÜRK'ün araç muayene sistemiyle bu hizmetin verildiğini dile getiren Uraloğlu, "Araçlardan kaynaklanan teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz" dedi.

        Muayene sürecinde ağır kusurlu veya emniyetsiz olduğundan trafik güvenliğini tehdit ettiği belirlenen araçların muayenelerinin bu kusurlar giderildikten sonra onaylandığını vurgulayan Uraloğlu, böylece risk oluşturabilecek araçların trafiğe çıkmasının engellendiğini bildirdi.

        Uraloğlu, "Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken diğer yandan da araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

        Bu yılın 6 ayında muayeneden geçirilen araç sayıları aylar itibarıyla şöyle:

        Aylar Muayene Sayısı
        Ocak 1.274.346
        Şubat 1.152.253
        Mart 1.317.823
        Nisan 1.369.970
        Mayıs 1.156.111
        Haziran 1.620.017
        Toplam 7.890.520
        ÖNERİLEN VİDEO

        Yavuz Bingöl, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

        Ameliyat açıklamasıyla sevenlerini endişelendiren Yavuz Bingöl, sağlık durumu ve hastalığı hakkında açıklama yaptı. Sanatçı, "Safra kesemde bir sorun var, durumum ciddi değil" dedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        Egea'nın yerine ne gelecek?
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        "İçine şeytan girdi" deyip boğmaya kalkışmıştı!
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde...
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Dünyanın en büyüğü İspanya!
        Altın ayakkabı Mbappe'nin!
        Altın ayakkabı Mbappe'nin!
        Engelli araç ithalatında yeni dönem
        Engelli araç ithalatında yeni dönem
        Rotayı denize çevirdiler
        Rotayı denize çevirdiler
        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
        ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
        Hangi enflasyon farkı doğru
        Hangi enflasyon farkı doğru
        Siz de bir "Floater Friend" misiniz?
        Siz de bir "Floater Friend" misiniz?
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Dünya Kupası’nda bir ilk!
        Dünya Kupası’nda bir ilk!
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        F.Bahçe'den 5 sakatlık açıklaması!
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Messi'den bir rekor daha!
        Messi'den bir rekor daha!
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        Banyoya sığınarak kurtuldular
        Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği
        Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği
        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!
        Christ Oulai resmen Fiorentina'da!
        Oğuzhan Uğur: Para değil, bilgi aktardık
        Oğuzhan Uğur: Para değil, bilgi aktardık
        Yasa dışı bahisçilere soruşturma
        Yasa dışı bahisçilere soruşturma