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        Haberler Ekonomi Otomobil 7 ilde motosikletler otomobilleri geçti

        7 ilde motosikletler otomobilleri geçti

        TÜİK verilerinden derlenen verilere göre, ağustos ayında Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 37 bin 907, motosiklet sayısı ise 7 milyon 608 bin 433 oldu. Motosiklet sayısının otomobilleri geçtiği il sayısı 7 olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Bu illerde motosiklet sayısı otomobili aştı

        AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen ay itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı otomobilde 18 milyon 37 bin 907, motosiklette 7 milyon 608 bin 433 oldu.

        En fazla motosiklet İstanbul'da, en az Ardahan'da

        Veriler motosiklet sayıları açısından incelendiğinde, il bazında en fazla motosiklet 971 bin 480 ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 563 bin 170 ile Antalya, 549 bin 833 ile İzmir takip etti.

        En az motosiklet ise Ardahan'da yer aldı. Toplam 1455 motosikletin bulunduğu Ardahan'ı bu kategoride 2 bin 113 ile Tunceli, 2 bin 348 ile Hakkari, 2 bin 602 ile Bingöl izledi.

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        KİLİS'TE MOTORSİKLET SAYISI, OTOMOBİLİN YAKLAŞIK 3 KATI

        Motosiklet sayısının otomobil sayısından fazla olduğu iller Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Iğdır, Şırnak ve Şanlıurfa oldu.

        Buna göre, Kilis'te 14 bin 507 otomobil bulunurken, 42 bin 81 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi. Aydın'da 248 bin 830 otomobile karşılık 266 bin 141 motosikletin, Manisa'da 285 bin 696 otomobile karşılık 351 bin 713 motosikletin, Muğla'da 294 bin 321 otomobile karşılık 325 bin 559 motosikletin, Iğdır'da 8 bin 569 otomobile karşılık 14 bin 694 motosikletin, Şırnak'ta 9 bin 530 otomobile karşılık 9 bin 665 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü. Şanlıurfa'da da 120 bin 768 otomobile karşılık 127 bin 205 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu tespit edildi.

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        Motosiklet sayısı ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il, 66 bin 17 ile Manisa olarak belirlendi.

        Ağustos ayında, söz konusu 7 ildeki otomobil ve motosiklet sayıları ve bunlar arasındaki fark şöyle:

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        #motorsiklet
        #otomobil
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