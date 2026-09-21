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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB'de gümrük reformu başladı

        AB'de gümrük reformu başladı

        Avrupa Birliği'nin gümrük reformu bugünden itibaren kademeli olarak uygulanmaya başladı. Dijitalleşme ve ortak veri sistemiyle gümrük işlemlerinin uyumlaştırılması hedeflenirken, kasım ayından itibaren küçük paketlere ek işlem ücreti getirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        AB'de gümrük kuralları değişiyor

        AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından kabul edilerek AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan gümrük reformu, bugünden itibaren kademeli olarak uygulanacak.

        Yeni düzenlemeyle, AB gümrük sisteminin dijitalleştirilmesi, işlemlerin üye ülkeler arasında uyumlu hale getirilmesi, idari yükün azaltılması ve sınır kontrollerinde risk yönetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Reformun ana unsurunu, gümrük işlemlerine ilişkin kuralları yeniden düzenleyen AB Gümrük Kodu ile merkezi Fransa'nın Lille kentinde olacak AB Gümrük İdaresi oluşturuyor.

        AB Gümrük İdaresi, üye ülkelerin gümrük makamları arasındaki işbirliğini artıracak, Birlik genelindeki risklerin ortak biçimde değerlendirilmesini sağlayacak ve sınırlarda karşılaşılan tehditlere koordineli müdahaleyi destekleyecek.

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        Yeni idarenin temel görevlerinden biri, mevcut ulusal bilgi teknolojileri sistemlerinin yerini alacak AB Gümrük Veri Merkezi'ni oluşturmak olacak.

        AB GÜMRÜK SİSTEMİ TEK VERİ PLATFORMUNDA BİRLEŞECEK

        Yeni sistemle farklı ulusal sistemler üzerinden yürütülen gümrük işlemleri zaman içinde tek bir AB veri platformunda birleştirilecek. Böylece işletmeler, ithalat ve ihracata ilişkin gümrük ve ürün bilgilerini tek bir sistem üzerinden sunabilecek.

        Sistemin kullanımı e-ticaret işletmeleri için 1 Temmuz 2028'den itibaren zorunlu olacak. Veri merkezi en geç 2031'de diğer işletmelerin kullanımına açılacak.

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        Reform kapsamında düşük değerli e-ticaret gönderilerine yönelik kurallar da değiştiriliyor.

        AB, değeri 150 Euro'yu aşmayan gönderilere uygulanan gümrük vergisi muafiyetini kaldırmış, bunun yerine 1 Temmuz 2026'dan 1 Temmuz 2028'e kadar bu paketlerdeki her ürün türü için 3 avroluk geçici gümrük vergisi getirmişti.

        KÜÇÜK PAKETLERE KASIMDAN İTİBAREN EK ÜCRET

        Küçük paketlerin gümrüklerde oluşturduğu işlem maliyetlerini karşılamak amacıyla kasım ayından itibaren AB genelinde ek işlem ücreti alınacak. Geçici gümrük vergisinden ayrı uygulanacak bu ücretin tutarı, AB Komisyonunun hazırlayacağı düzenlemeyle belirlenecek.

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        Üye ülkelere gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeleri için 12 ay süre tanınırken, AB Gümrük İdaresinin 2027'de faaliyete başlaması öngörülüyor.

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        #Avrupa Birliği
        #e-ticaret
        #Gümrük reformu
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