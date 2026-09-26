ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 3 arttı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 arttı.
Giriş: 26 Eylül 2026 - 10:26 Güncelleme:
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Eylül'de önceki haftaya göre 3 artarak 455'e yükseldi.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 31 arttı.
Brent petrolün varil fiyatı cuma 104,32 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 92,44 dolar seviyesinde kapattı.
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