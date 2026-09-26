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        Haberler Ekonomi Enerji ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 3 arttı

        ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 3 arttı

        ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 3 arttı

        Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

        Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Eylül'de önceki haftaya göre 3 artarak 455'e yükseldi.

        ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 31 arttı.

        Brent petrolün varil fiyatı cuma 104,32 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 92,44 dolar seviyesinde kapattı.

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        #ABD
        #petrol
        #brent petrol
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