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        Haberler Ekonomi Teknoloji ACAONE'dan yerli teknoloji hamlesi

        ACAONE'dan yerli teknoloji hamlesi

        Balıkesir Teknokent bünyesine katılan ACAONE Teknoloji A.Ş., işletmelerin kurumsal verilerini analiz ederek karar alma süreçlerini destekleyecek yerli bir kolektif yapay zekâ platformu geliştirecek. ACA Group ise mühendislik, enerji ve yapay zekâ alanlarındaki faaliyetlerinin yanı sıra Great Place to Work sertifikası almaya hak kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 17:33 Güncelleme:
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        Yerli yapay zeka platformu geliştiriliyor

        Balıkesir Teknokent, teknoloji ve inovasyon ekosistemini yeni nesil yapay zekâ projeleriyle güçlendirmeye devam ediyor. ACA Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları'nın öncülüğünde kurulan ACAONE Teknoloji A.Ş., “Kolektif Yapay Zekâ Destekli Kurumsal Bilgi ve Karar Destek Platformu” projesiyle Teknokent bünyesine katıldı.

        Balıkesir Teknokent'te gerçekleştirilen imza törenine, projenin akademik danışmanları Prof. Dr. Sabri Bıçakçı, Doç. Dr. Hüseyin Güneş ve Dr. Kamil Topal da katıldı. Akademik bilgi birikimi ile sanayi deneyimini bir araya getiren proje, Türkiye'de yüksek katma değerli yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

        SANAYİ DENEYİMİ YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİYLE BULUŞUYOR

        Endüstriyel tesisler, enerji ve savunma sanayii projelerinde edinilen mühendislik ve operasyon yönetimi deneyimini teknoloji geliştirme alanına taşıyan ACA Group, ACAONE ile kurumsal yapay zekâ alanında yeni bir adım atıyor.

        Proje; işletmelerin ERP sistemleri, kurumsal dokümanları ve dijital iletişim kaynaklarında dağınık hâlde bulunan verilerini güvenli ve bütüncül bir yapay zekâ mimarisinde bir araya getirmeyi amaçlıyor.

        Geliştirilecek platformun; doğal dil ile bilgiye erişim, kurumsal verilerin analizi, operasyonel risklerin tespiti, erken uyarı mekanizmaları ve karar destek süreçlerinde işletmelere katkı sağlaması hedefleniyor.

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        Büyük dil modelleri ve akıllı ajan teknolojilerinden yararlanacak ACAONE, uzun vadede farklı kurumsal sistemler arasında koordinasyon sağlayabilen, iş süreçlerini analiz edebilen ve yetkilendirilmiş operasyonel karar mekanizmalarını destekleyen yerli bir kolektif yapay zekâ altyapısı geliştirmeyi hedefliyor.

        "SANAYİDEKİ DENEYİMİMİZİ YERLİ YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

        ACA Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti:

        "Yıllardır farklı sektörlerde yürüttüğümüz mühendislik ve sanayi projelerinde, kurumların sahip oldukları bilgi birikimini ve operasyonel verilerini etkin kullanmasının ne kadar önemli olduğunu deneyimledik.

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        ACAONE ile bu deneyimimizi akademik bilgi birikimi ve yapay zekâ teknolojileriyle birleştirerek, işletmelerin yalnızca verilerine ulaşabildiği değil, farklı sistemlerin birlikte değerlendirilebildiği ve karar süreçlerinin akıllı mekanizmalarla desteklendiği yeni bir yapı geliştirmeyi hedefliyoruz.

        Amacımız, Türkiye'de geliştirilen, kurumsal veri güvenliğini ve veri egemenliğini önceleyen, uluslararası pazarlarda da rekabet edebilecek yüksek katma değerli bir teknoloji ortaya koymak.”

        BALIKESİR TEKNOKENT'iN YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR

        Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Fethiye Burcu Aydemir için hazırlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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        “Balıkesir Teknokent olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji firmalarımızla Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

        Yapay zekâ ve dijital dönüşüm alanında yürütülecek bu projenin, Teknokentimizin teknolojik yetkinliğine ve üniversite-sanayi iş birliklerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

        Ulusal ve uluslararası deneyime sahip firmaların ekosistemimize katılımını önemsiyor, Balıkesir'de yüksek katma değerli teknolojilerin geliştirilmesini destekliyoruz.”

        ACAONE'un Balıkesir Teknokent bünyesinde yürüteceği Ar-Ge çalışmalarının, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesine, yerli teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılmasına ve işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlaması bekleniyor.

        ACA Group, çalışan değerlendirmeleri sonucunda Ekim 2026–Ekim 2027 dönemi için Great Place to Work®️ Certified™️ sertifikasını almaya hak kazandı. Endüstriyel mühendislik ve EPC (mühendislik, tedarik ve yapım), enerji altyapıları, kurumsal yazılım ve yapay zekâ alanlarında faaliyet gösteren grup, büyüme yaklaşımında teknik yetkinlik ile kurum kültürünü birlikte ele alıyor.

        Balıkesir’den gelişen mühendislik birikimini dijital çözümlerle birleştiren ACA Group’un iş portföyü, üretim tesislerinden yenilenebilir enerji projelerine, savunma sanayiine yönelik altyapılardan endüstriyel yazılımlara uzanıyor. Grubun faaliyet alanları arasında nesnelerin interneti, endüstriyel izleme, dijital ikiz ve veri merkezi çözümleri de bulunuyor.

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