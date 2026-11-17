AJet’ten yurt içi bilet kampanyası
AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yeni kampanyası kapsamında tüm seferlerde vergiler hariç yüzde 30 indirimli bilet satışına başladı
Giriş: 17 Kasım 2026 - 12:51 Güncelleme:
AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile tüm yurt içi seferlerde biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.
Kampanya kapsamında indirimli biletler, 17 Kasım 2026 tarihinde saat 11:00’den 18 Kasım 2026 saat 23:59’a kadar satın alınabilecek. Biletler, 1 Aralık 2026 – 3 Mart 2027 tarihleri arasındaki (31 Aralık 2026 – 5 Ocak 2027, 22 Ocak – 9 Şubat 2027 arası tarihler ile tüm hafta sonları hariç) yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. İndirimli biletler “AJDOM30” kodu kullanılarak satın alınabilecek.
AJet tarafından tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimle satışa çıkarıldı. AJet’in yurt içi kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.
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