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        Haberler Ekonomi Para Ak Portföy “Top 500 Asset Managers” listesinde

        Ak Portföy “Top 500 Asset Managers” listesinde

        Ak Portföy, Investment & Pensions Europe'un "Top 500 Asset Managers" listesinde 393. sıraya yükseldi. Şirket, listede üst üste 7. kez yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 12:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ak Portföy "Top 500 Asset Managers" listesinde

        Ak Portföy, yatırım yayını Investment & Pensions Europe’un her yıl açıkladığı “Top 500 Asset Managers” listesinde bu yıl da dünyanın en büyük portföy yönetim şirketleri arasında gösterildi.

        2020 yılından bu yana listede yer alan Ak Portföy, bu yıl yükselerek 393. sıraya yerleşti.

        Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, küresel ligde gösterdikleri bu istikrarlı başarının önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Dünyanın en büyük portföy yönetim şirketleri arasında bir kez daha başarıyla yer almanın gururunu yaşıyoruz. Investment & Pensions Europe’un “Top 500 Asset Managers” listesinde bu yıl 393. sıraya yükseldik. 2020 yılından bu yana listede istikrarlı yükselişimiz, uzun vadeli stratejimizin önemli bir sonucu.

        Bugün 1,5 trilyon TL’yi aşan varlık büyüklüğümüz, 1,2 milyonun üzerinde yatırımcı sayımız ve 200’ün üzerinde fondan oluşan geniş yatırım evrenimizle, Türkiye’de yatırım yönetiminin gelişimine liderlik yapmaya devam ediyoruz.

        Günümüzde, varlık yönetimi sektörü küresel ölçekte önemli bir dönüşümden geçerken, yatırımcı beklentileri de bu doğrultuda değişiyor. Güveni ve şeffaflığı merkeze alan, ürün geliştirme kabiliyetine sahip, erişimi kolay, bunun beraberinde teknolojiyi değer üretiminin temel unsuru olarak kullanan kurumların, tasarruf sahiplerine daha nitelikli bir yatırım deneyimi yaşatabilmesi için, iş yapış biçimlerinden hizmet modellerine kadar birçok alanda yeni bakış açıları geliştirmesi gerekiyor.

        Biz de çeyrek asırlık deneyimimizi, güçlü insan kaynağımızı, dijitalleşme, yapay zekâ destekli çözümler ve sürdürülebilirlik odaklı ürünler ile geleceğe taşıyoruz. IPE Top 500 listesinde 393. sıraya yükselmemiz, bu yaklaşımın uluslararası ölçekte de geldiği seviyenin en net göstergesi.

        Bu başarıda emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma, yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’de sektörün lider kurumlarından biri olarak küresel varlık yönetimi liginde her zaman en iyiyi hedeflemeye devam edeceğiz.”

        Ak Portföy ayrıca, World Finance tarafından üst üste yedi kez “Türkiye’nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi” seçilmişti.

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