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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Üniversite adaylarına 'lojistik' çağrısı

        Üniversite adaylarına 'lojistik' çağrısı

        2026 Küresel Yetenek Açığı Araştırması'na göre, Türkiye'de en fazla yetenek açığı ticaret ve lojistik sektöründe yaşanıyor. İşverenlerin yüzde 89'u nitelikli çalışan bulmakta zorlanırken, Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, YKS tercih dönemi öncesinde gençleri lojistik sektörünün sunduğu kariyer fırsatlarını değerlendirmeye davet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 15:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Üniversite adaylarına 'lojistik' çağrısı

        41 ülkede 39 binden fazla işverenle gerçekleştirilen 2026 Küresel Yetenek Açığı Araştırması, Türkiye'de işverenlerin yüzde 78'inin nitelikli çalışan bulmakta sorun yaşadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre en yüksek yetenek açığının yaşandığı sektörler ise ticaret ve lojistik. Bu sektörlerdeki işverenlerin yüzde 89’u, ihtiyaç duyduğu nitelikte çalışan bulmakta zorlandığını belirtti.

        Araştırma sonuçlarını değerlendiren Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, dijitalleşmeyle birlikte taşımacılık ve depolama operasyonlarının yönetim biçiminin önemli ölçüde değiştiğini belirterek şunları söyledi:

        “Lojistik artık yüksek teknolojiyle yönetilen stratejik bir sektör. Yapay zeka destekli planlama sistemleri, veri analitiği, robotik ve otomasyon uygulamaları tüm sektörlerde olduğu gibi lojistikte de iş yapış biçimlerini dönüştürüyor. Bu değişim, sektörümüzde farklı disiplinlerden nitelikli çalışanlara ihtiyacı da her geçen gün artırıyor. Gençler için geniş bir kariyer alanı sunan lojistikte özellikle mühendislik, yazılım, veri analitiği, süreç yönetimi ve sosyal bilimler alanlarında yetişmiş insan kaynağına büyük ihtiyaç var.”

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        Akça: “Yabancı dil bilen profesyoneller sektörde belirleyici olacak”

        Yaklaşık 1,7 milyon kişinin istihdam edildiği lojistik sektöründe lisans ve lisansüstü mezun oranı %20-25, yabancı dil bilenlerin oranının ise %20 seviyelerinde olduğuna dikkat çeken Akça, sektörde ihtiyaç duyulan yetkinliklere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

        “Küresel ölçekte faaliyet gösteren lojistik şirketleri açısından yabancı dil bilgisi büyük önem taşıyor. Analitik düşünebilen, teknolojiye hâkim ve lisan bilen gençlerin sektörümüzde çok önemli fırsatlar yakalayacağına inanıyorum.”

        Akça: “Gençleri lojistikte kariyer yapmaya davet ediyoruz”

        YKS’de tercih döneminin yaklaştığını hatırlatan Akça, gençlerin tercihlerini yaparken sektörlerin geçirdiği dönüşümü ve gelecekte ihtiyaç duyulacak yetkinlikleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirterek, "Üretimden e-ticarete, otomotivden perakendeye ekonominin hemen her alanına dokunan lojistik, stratejik öneme sahip bir sektör. Lojistik; teknoloji, veri analitiği ve operasyon yönetiminin bir arada yürütüldüğü, sürekli gelişen dinamik bir çalışma alanı. Bu yapı, gençlere sektörde çok farklı uzmanlık alanlarında kariyer fırsatları sunuyor. Tercih dönemindeki gençlerin sektörümüzü yakından tanımalarını ve kariyer planlarını yaparken bu alanı güçlü bir alternatif olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

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